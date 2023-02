Marta Farrés: “Les eleccions municipals van de si jo repeteixo o no com a alcaldessa”

Marta Farrés (1981) és a les portes de tancar el mandat. El pròxim 28 de maig, dia de les eleccions municipals, els sabadellencs decidiran si es manté al capdavant de l’Ajuntament o bé opten per una alternativa. Farrés està decidida a repetir i governar quatre anys més. “Ens queda molt per fer”.

Ja és oficial: serà novament l’alcaldable del PSC. Per què vol estar quatre anys més al capdavant de l’Ajuntament?

Em torno a presentar per tres motius: perquè han quedat coses al tinter, perquè crec que això funciona i perquè ens ho hem passat molt bé.

Malgrat tot, malgrat la covid.

No hi ha mandats fàcils perquè sempre hi ha molts reptes. Aquests quatre anys han estat especialment difícils, però també és veritat que n’hem après molt i, plegats, hem tirat endavant.

Com veu la ciutat ara?

Millor que fa quatre anys. Ara hi ha un govern que governa, un lideratge, i un equip de govern que ha estat capaç de contagiar una voluntat d’avançar als sectors econòmic, cultural i social de la ciutat. Quan un s’anima i és capaç d’animar, les coses funcionen i passen.

El mandat tanca amb obra pública ja realitzada. El passeig de la Plaça Major i el carrer de la Indústria, per exemple. Moltes obres al Centre… l’han beneficiat més que altres barris?

No, i ho podem demostrar. Ens hem deixat mitja vida en el nou Passeig, però tan important era el Passeig com remodelar la plaça de la Fuensanta al nord i el carrer Goya al sud. Una de les meves obsessions era –i és– invertir a tots els barris i redistribuir així el progrés a tot Sabadell.

He tirat una mica d’hemeroteca i he rebuscat entre les promeses que va fer durant la campanya electoral del 2019: 500 pisos de lloguer social, entre els quals hi ha el complex de la gent gran a la Roureda, una nova comissaria de policia al nord de la ciutat, una escola bressol a la Concòrdia, un centre d’arts escèniques a Campoamor, la nova escola de música a l’Eix Macià… què se n’ha fet, de tots aquests projectes? En recuperaria algun per al proper mandat?

Hi ha projectes que van saltar després de l’esclat de la pandèmia, quan vam haver de marcar unes altres prioritats. N’hi ha dos que estan més avançats: el complex de gent gran de la Roureda es començarà a construir els pròxims mesos, i part dels 500 pisos de lloguer social també estan encarrilats. Pel que fa a la resta, alguns els podrem recuperar el pròxim mandat, com l’escola de música i el conservatori de l’Eix Macià, i d’altres els haurem de redifinir… Sabadell està ben dotat en equipaments i no m’imagino fent una política gaire expansiva al respecte. Crec que ens hem de dedicar a projectes més estratègics i que ens permetran fer un salt com a ciutat, com el riu Ripoll, on m’imagino un concepte similar a aquells pols empresarials dels Estats Units, on les empreses se situen a prop dels entorns naturals, i els treballadors poden sortir a fer el pícnic per dinar i a córrer a la tarda.

Aquesta transformació és un pla de molts anys, no per a un mandat.

El pla urbanístic ja s’ha tramitat. I a partir d’aquí s’hauran de fer inversions en infraestructures per donar accessibilitat al riu, millorar la il·luminació i la pavimentació, i també fer el que sabem fer bé: anar a vendre Sabadell i buscar inversió privada perquè rehabilitin els molins i les indústries antigues i s’hi faci creï activitat econòmica.

Tornant als projectes, descarta la comissaria del nord? Què proposa a canvi?

No m’agrada la comissaria de Can Marcet. Fa uns mesos vam fer un primer salt amb la nova central de comandament, i crec que això s’ha de traslladar a la resta de la seu. Hi estem pensant i preparant un projecte de remodelació de l’espai i la tecnologia policials.

Precisament, la seguretat tornarà a ser un tema de campanya a les eleccions municipals. Amb l’increment que s’ha fet a la plantilla de la Policia Municipal creu que n’hi ha prou?

La Policia Municipal ha de créixer més. Hem fet un salt tecnològic, amb les noves càmeres de videovigilància, però també hem de tenir un cos ben dotat. Vull incrementar la plantilla tant com es pugui i de forma racional.

Una altra de les qüestions que preocupa són les ocupacions. Quina valoració fa de la nova llei aprovada pel Parlament? Dona prou mecanismes als ajuntaments?

La llei és un pas endavant. L’Ajuntament podrà actuar en els casos d’ocupacions en pisos de grans tenidors. Fins ara, ha estat un problema greu perquè com que no hi havia denúncia, no es podia executar el desallotjament. Dit això, també crec que es podria anar un pas més enllà: s’hauria de poder actuar envers les ocupacions conflictives de manera més àgil. No haurien d’entrar en el circuit ordinari com la resta de les ocupacions, que no genera problemes.

M’agradaria parlar de la seva manera de fer. Sovint li critiquen que es fa moltes fotos i que li manca un projecte de ciutat.

Si ens hem fet fotos, és perquè hi havia projectes i obres a fotografiar. És molt senzill: si no tens res a explicar, no pots fer rodes de premsa ni fer-te fotografies.

L’octubre del 2021 van fer un gran acte per presentar el projecte del Campus de Ciències de la Vida i la Salut a l’Artèxtil, que inclourà la futura Escola d’Infermeria. Què se n’ha fet?

Hem cedit l’espai a la UAB i ara és la universitat qui ha de seguir amb el procés. L’últim que sé és que s’està redactant el projecte arquitectònic per després poder executar les obres. El Campus és una peça estratègica per a Sabadell i per al Taulí i és un dels projectes més interessants que s’han fet en aquest mandat, perquè suposarà fer un pas més cap a una ciutat universitària en un camp tan rellevant com és el de la salut i la biomedicina.

A la primera entrevista que li vam fer com a alcaldessa, es va comprometre a “trucar totes les portes” per cercar noves inversions per a la ciutat. Aquesta setmana s’ha anunciat l’arribada d’una empresa de nanosatèl·lits, però m’agradaria tenir més perspectiva i concretar quantes inversions reals han arribat en aquests quatre anys.

La inversió al Taulí, que tot i ser pública, ha estat molt rellevant. I aneu a mirar com estava Sant Pau de Riu-sec fa quatre anys i feu-hi una foto per veure com està ara! Als polígons del sud i de Can Roqueta pràcticament no hi ha espai on créixer, ara ha aterrat Celestia Aerospace i estem pendents que arribi aviat una nova inversió vinculada al sector de l’automoció. Hem fet molta feina aquests quatre anys, amb una pandèmia pel mig, i ara mantindré aquesta obsessió per atreure inversió. Tothom que vingui a Sabadell a crear riquesa i ocupació serà benvingut.

Encara hi ha 50 hectàrees de sòl net disponible a Sabadell, segons dades del mateix Ajuntament. Van anunciar que les posaran a disposició de les empreses. Amb quins criteris?

Hem redactat el plec de clàusules i farem una licitació pública del sòl industrial. S’ho endurà el que millor pagui a l’Ajuntament, el que faci una inversió més gran, però alhora posarem uns requisits: volem empreses amb valor afegit, orientades més a la mà d’obra i no a la logística, que es creïn ocupació més que no vinguin tràilers. Empreses que facin bé les coses, que siguin sostenibles.

Sostenibles… com la piscina d’onades SurfCity, envoltada de polèmica?

En el “no pel no” no m’hi trobaran, jo sempre escolto i plantejo si es pot fer bé. Soc conscient que una part de la ciutadania està preocupada i soc la primera que no vull que es malmeti el riu. Per això, traslladarem el projecte del SurfCity al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya perquè en faci un informe. Acció Climàtica no és gens sospitosa perquè governa ERC i actuarà com un tercer neutral per analitzar si és idoni o no. Si l’informe és favorable, ho tirarem endavant; si no, no. Així tothom podrà estar tranquil: ells, i jo també.

Pel que fa a la neteja, el contracte amb Smatsa culmina en el proper mandat. Ha quedat clar que el seu model és mantenir l’empresa fins que hi hagi una decisió judicial. Té pensat què farà en el cas que el contracte sigui nul abans d’acabar la concessió?

Hi ha una estratègia pensada per continuar prestant el servei amb total normalitat, que és la nostra obligació. Mentrestant, com diu, esperarem la decisió dels tribunals… I tot sigui dit: fins ara, les sentències no han donat la raó al quadripartit, que va jugar a la ruleta russa amb Smatsa i ha posat l’Ajuntament davant d’un problema greu. Si guanyem les eleccions, ens tocarà gestionar aquest nyap i d’altres.

Parlem de política. L’ha incomodat mantenir Marta Morell al govern, una regidora no adscrita, expulsada del seu partit? Repetiria avui el pacte de la Concòrdia?

No m’ha incomodat. En política local, els partits i les sigles pesen menys. Quan vam entrar a l’Ajuntament en minoria, el 2019, la gent ens deia: ‘No durareu, no sereu capaços de tirar la ciutat endavant!’ i hem demostrat que no és així. El govern quadripartit (2015-2019) tenia majoria absoluta i no va ser capaç de tirar endavant cap projecte. Nosaltres en minoria, sí.

Les majories absolutes en grans ciutats es compten amb els dits d’una mà. Caldran pactes. En el pròxim mandat, amb qui es veu arribant a acords?

Amb tots els partits, dins d’uns límits. Les línies vermelles són l’extrema dreta, que espero que no entri, i l’extrema esquerra de la Crida, que seria difícil. A la resta li dono l’oportunitat. Una altra cosa és si l’han sabuda aprofitar.

Obre la porta a tothom, fins i tot a ERC.

És que sempre he tingut oberta la porta a ERC. Són ells que l’han tancat. Si hi ha projecte de ciutat, sempre he dit que puc parlar amb tothom, i ho mantinc.

Si guanya les eleccions i revalida com a alcaldessa, repetiria el pacte amb Junts d’aquest mandat?

Oi tant! Repetiria amb tothom que tingui ganes de treballar i un projecte per a la ciutat. Tothom que tingui idees per a Sabadell es mereix que li donem una oportunitat.

I els incorporaria al Govern?

No parlaré d’això ara mateix. Els polítics no podem cometre temeritats i per parlar de pactes cal tenir abans els resultats electorals.

Qui mantindrà a la llista del PSC? Hi ha algun membre del Govern que li hagi manifestat que no vol seguir? Preveu incorporacions?

No n’hem parlat. El Govern fa de Govern, i això és el que farà fins a l’últim moment. És evident que s’ha de fer una llista electoral i sé que hi ha salseo amb els candidats, però ho abordarem el darrer moment, esgotaré el termini que marca la llei. No en parlarem fins al març.

Està d’acord amb Gabriel Fernàndez que les eleccions es disputen entre ell i vostè? Les eleccions van d’ERC i del PSC?

Això va de si jo repeteixo com a alcaldessa o no. Jo puc repetir i si no agrado, doncs ja saben que hi ha un ventall d’opcions polítiques on triar.

Pel que fa a les relacions externes, el Govern municipal havia tingut molta sintonia amb els consellers de Junts. Lourdes Ciuró i els nous jutjats, Violant Cervera i la primera residència pública… Quines relacions té ara l’Ajuntament amb el govern d’ERC?

Intento que siguin fluides i que treballem des de la cordialitat i la complicitat per defensar els interessos de la ciutat. Ara és un moment complicat, perquè tres mesos abans de les eleccions tothom està en clau preelectoral… Quan s’avança més és a principis i a mitjans de mandat.

Es complirà l’acord per fer la primera residència pública?

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, així ens ho ha traslladat. Les obres haurien de començar entre finals d’any i principis del que ve.

En agenda a Madrid, quin serà el pròxim objectiu de cara al pròxim mandat?

Sens dubte, espero aconseguir l’estació de Rodalies de Can Llong. És una actuació estratègica que necessitarà un acord entre institucions, i el batallaré.

En aquest mandat ha estat presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, vol continuar en el càrrec si surt reelegida?

No depèn de mi, dependrà de com queden les majories. El que més m’agrada de l’Arc Metropolità no és presidir-lo, és la capacitat de situar temes en agenda. El més important és que existeixi.