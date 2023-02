L’Ajuntament de Sabadell va iniciar el desmantellament dels horts il·legals de Can Llong i Cifuentes dimarts passat. Els terrenys fa anys que estan ocupats i desmantellar-los era un dels principals objectius del Govern municipal. Una part dels solars ocupats pertanyen a Vimusa, és a dir, a l’Ajuntament. O, dit d’una altra manera, a tots els sabadellencs. A banda, els horts havien estat focus de problemàtiques –botellots, consum de drogues i música fins a altes hores de la nit– i constituïen un espai insalubre que no es podien permetre els barris de l’oest. Per tot plegat, creiem que calia actuar de manera decisiva per recuperar-los. Era l’única opció.

Tot i que els horts representaven una ocupació il·legal de l’espai públic cronificada en el temps, considerem que l’agricultura i la ramaderia d’autoconsum ha de poder tenir el seu lloc a la ciutat. Això sí, de manera controlada i ordenada, com a l’horta Vella.

Així mateix, no veiem el desmantellament dels horts com el final del camí, sinó com el principi. És urgent definir què es pot fer en aquest àmbit i fer un pla parcial amb l’objectiu de treure el màxim rèdit de la zona. Empreses, habitatges, espais verds? Pensem-hi, debatem-ho i definim-ho