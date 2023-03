Sabadell mostra el seu condol per la mort de Josep Molins

Les reaccions a la mort de Josep Molins no s’han fet esperar. Les xarxes socials s’han inundat de missatges de condol i de suport a la seva família i la coincidència ha estat total: era un gran referent de l’atletisme, destacant la seva tenacitat, caràcter i determinació sempre pel bé de l’esport que tant estimava.

Joventut Atlètica Sabadell

Lògicament, la seva entitat estava molt afectada per la pèrdua del fins ara president. En un comunicat resumeix el que significava: “El Pep ens deixa després d’una llarga malaltia que no ha aconseguit apartar-lo de les pistes, que era el lloc on ell volia ser, fins a les últimes setmanes. Ens quedem amb les seves paraules a l’última reunió de junta el passat mes de gener quan ens encoratjava a fer fort el club i cuidar dels atletes. El Pep ha estat president fins al final i el seu llegat hi serà molt present en el futur de l’entitat”.

Destaca les seves “grans fites com entrenador i atleta a més de portar a la JAS al més alt nivell, però per ell el més important era tenir les pistes plenes, que la gent pogués fer atletisme i transmetre el valor que té l’esport per allargar la vida, una vida que ell ha viscut en plenitud i activament fins al final. El Pep en aquests moments ens fa entrega del testimoni en aquesta cursa de relleus que és la vida, i suposa una gran responsabilitat per nosaltres cuidar de l’atletisme de la ciutat, que no ens enganyem, queda orfe del seu baluard més rellevant. El Pep no ens perdonaria que no treballéssim per tirar-ho endavant. Gràcies, Pep”.

Ricard Rof (expresident de la JAS)

“Significa una gran pèrdua, el trobarem molt a faltar. Va ser el meu entrenador, el meu company de junta i hem treballat junts molts anys, organitzant Campionats de Sabadell o el Gran Premi Sant Sebastià. Ell sempre arribava el primer i marxava l’últim. Ha estat al peu del canó fins al final. Ha demostrat ser un exemple com a atleta, persona i president. Va ser la meva mà dreta en els meus dotze anys de president i després jo sempre li ha donat suport quan va ser ell el president. Vam afrontar Assemblees molt dures per tirar endavant l’entitat. Ha fet moltíssimes coses per l’atletisme. La seva tenacitat va fer construir una pista, la primera de Catalunya i segona d’Espanya, al Pavelló Municipal d’Esports quan no estava previst en el projecte. Després va defensar a mort la construcció de la Pista Coberta de Catalunya. Ens queda el seu llegat i és un orgull que les Pistes municipals de Sant Oleguer portin el seu nom. Un gran homenatge”.

Josep Masip (president del Panathlon Club Sabadell)

“Poques coses podem afegir sobre el Pep. Ha estat un referent de l’atletisme i de l’esport durant molts anys i suposa una pèrdua molt sensible també per la nostra entitat. Era un dels socis més actius, sempre preguntant per temes i explicant les seves anècdotes. El trobarà a faltar la Joventut Atlètica Sabadell i tot l’esport de la ciutat. Transmetem el nostre condol a tota la seva família i sempre quedarà el seu gran record”.

Claudi Martí (president del Club Natació Sabadell)

“Des de la nostra entitat lamentem profundament la pèrdua de l’amic Josep. Persones com ell, referents del món de l’atletisme, l’esport i la ciutat, són molt necessàries perquè els joves vegin que hi ha quelcom més que sortir a competir. Es poden aconseguir moltes coses al costat de gent com el Josep Molins. Descansi en pau”.

Laura Reyes ( Regidora d’Esports)

“Molt tristos amb aquesta notícia, un cop molt dur. El Pep significava moltíssim per aquesta ciutat. Ha estat un referent en el món de l’esport sabadellenc i l’atletisme estatal i internacional. Ens quedem amb el Pep com a persona, que era molt Pep, les seves ganes d’estimar i sentir l’esport i transmetia a la resta. Perdem una gran persona i un referent de l’esport. Ens quedem amb el seu llegat i tot els que ens ha deixat. El trobarem a faltar“.

Àngel Càrceles (periodista sabadellenc de RTVE)

“El meu primer contacte amb el Pep va ser a la botiga d’esports de la Rambla, quan vaig anar-hi a comprar unes equipacions de futbol per l’escola. Qui m’hauria dit que després l’entrevistaria centenars de vegades per l’Ona 2000 en els meus orígens i més tard per Ràdio Sabadell. Recordo la Cursa de Sant Sebastià, primer a Can Deu i després al Parc Catalunya, la Festa de l’Esport que compartíem a l’Hotel Urpí o quan entrenava a figures de l’atletisme com a Miquel Quesada. De fet, sempre ha estat descobrint talent a les Pistes que porten el seu nom. Tampoc puc oblidar les reunions mensuals al Panathlon Club Sabadell. Anàvem a dormir sabent alguna cosa nova. El Molins és un ídol, un mite, una llegenda, i això només està a l’abast dels escollits. Mai va tenir un ‘no’ per fer una entrevista. Fins i tot em va fer una visita personalitzada al museu de la J.A. Sabadell que ell va crear. Deixa un llegat incalculable i segur que allà on vagi continuarà impartint la seva docència”.

Josep Orriols (atleta sabadellenc de marxa i quiromassatgista)

“Per a mi ha estat un amic, un company i un referent. Per a l’atletisme ha estat, també, un referent en l’àmbit nacional i internacional. Sense ell, l’atletisme de Sabadell perd un actiu impossible d’oblidar. Gràcies a ell, hem aconseguit projectar la ciutat arreu del món a través de l’atletisme. Destaco la seva aposta per l’atletisme femení, a finals dels anys 60 i principis del 70, quan aleshores l’esport femení no tenia el suport ni el ressò d’avui dia”.

Acte del sepeli

D’altra banda, clubs (Centre d’Esports, Cercle Sabadellès 1856), institucions (Federació Catalana i Espanyola d’atletisme), entitats de tots els àmbits de la ciutat, l’Ajuntament, amb l’alcaldessa Marta Farrés al capdavant, també han mostrat les seves condolences a través de les xarxes a la família. Aquest divendres tindrà lloc la vetlla a la Sala 5 del Tanatori de Sabadell i l’acte del sepeli se celebrarà el dissabte 4 de març a les 10 hores a l’església Sant Fèlix.