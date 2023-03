Sanitat sota supervisió

El sistema públic de salut, com altres serveis de la Generalitat i de l’Estat, funcionen a un ritme millorable i no són dignes de l’esforç del contribuent. Falta personal, falta inversió i falta recuperar el terreny perdut després d’anys de retallades. Avui no és estrany que et donin cita a un CAP a Sabadell a un mes vista –hem fet la prova avui mateix amb el CAP Centre i ens donaven hora per al 27 de març–. Davant d’aquesta situació, el Departament de Salut ha anunciat una despesa extraordinària de 110 milions d’euros per rebaixar les esperes. Amb la inversió i els canvis de procediment que es preveuen, es vol aconseguir que el 70% de pacients tinguin visita al CAP al cap de cinc dies. Esperem que el Pla de millora de l’accessibilitat al sistema de salut, com l’ha anomenat el departament, sigui un bon punt de partida per a la millora de l’accés a l’atenció sanitària a la ciutat i a tot Catalunya.

Fa anys –tants, que podem comptar dècades– que es pateix per la situació precària de la sanitat pública, especialment a l’atenció primària. Una majoria social no entén les llistes d’espera, les llargues estones per ser rebut pel metge, i també viu amb preocupació la sobrecàrrega de feina dels professionals sanitaris, que de vegades sembla que tinguin quatre o sis mans en comptes de dues. La Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) i la Plataforma per la Pediatria i la Sanitat Pública de Sabadell van organitzar una caravana de cotxes el cap de setmana passat per denunciar les mancances del sistema sanitari i la centralització de la pediatria als CAP.

La solució implica invertir més i optimitzar els recursos disponibles, sent conscients que el diner públic és escàs i s’ha d’utilitzar amb cap. Com el Departament de Salut, creiem que cal eliminar la burocràcia i aprofitar les noves tecnologies –com la intel·ligència artificial– per treure càrrega de feina innecessària als professionals sanitaris. En aquest camí, però, no hem d’oblidar que primer s’ha de garantir una atenció ràpida, eficient, de qualitat i a l’abast de totes les persones, i per això calen més mans.