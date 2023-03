Tres actuacions musicals marquen l’agenda cultural a Sabadell. Per una banda, la cantant de jazz, trompetista i saxofonista Andrea Motis serà a la Cava Urpí, divendres a les 21h. La mala notícia, però, és que les entrades estan exhaurides des de fa setmanes, cosa que evidencia l’èxit de programació de la temporada de la sala privada, per on ja han passat Albert Pla, Manu Guix i Roger Padrós, entre altres.

Per altra banda, una actuació molt esperada per aquest cap de setmana serà la de Ramon Mirabet al Teatre Principal, dissabte a les 20h. L’artista, cèlebre per temes com Home is where the Heart is o Those Little Things, hi presentarà Free, el seu quart treball discogràfic. Compost durant dos anys, el disc es presenta com a instrospectiu, després d’experiències de recerca personal com el confinament i la Gira del Mar 2021, una aventura musical en un veler centenari per la costa mediterrània i balear.

A la Cava Urpí, sí que encara queden algunes entrades per a l’actuació de dissabte (21h) d’Els Impossibles. És una banda formada al 2021 amb coneguts components de diferents formacions del Vallès, com Midnight Rockets o Firewood Band. Els uneix la música negra i americana, així com les ganes de fer música pròpia amb l’essència de la que s’han nodrit: blues, r’n’b, rock’n’roll i soul. Els Impossibles estan formats per Maurici Morera (harmònica i veu), Xavier Curto (baix), Marc Ruiz (bateria), Quim Aguasca (guitarra) i Azorín Fenoll (teclats).