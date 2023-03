Això ens diuen els veïns

Demà tanquem el primer monogràfic centrat en l’espai públic de Sabadell 2027, la nostra nova secció per donar visibilitat a les preocupacions de la ciutadania de Sabadell i per intentar, mitjançant experts i dades, proposar-hi algunes solucions. Aquest mateix dissabte, podreu trobar l’inici d’un altre bloc temàtic, centrat en la mobilitat. Per acabar, ja al mes d’abril, parlarem a fons de medi ambient. Aprofitem per recordar-vos que podeu trobar tot el contingut de Sabadell 2027 en paper, web i també a xarxes socials, especialment a Instagram, on som molt actius. Ara que arribem al final del primer dels monogràfics, el d’espai públic, volem treure a la llum les conclusions de l’enquesta feta als nostres lectors a la web.

Us preguntàvem sobre la vostra preocupació principal sobre l’espai públic i la conclusió és evident: gran part dels problemes tenen relació amb actituds incíviques, sigui la brutícia (22,1%), els pixats i excrements d’animals (20,4%), el soroll o els botellots, amb un 7,1% cadascun. Podem apreciar que encara que hi hagi una certa crítica a la gestió de l’espai públic per part de l’Ajuntament, una majoria lamenta l’incivisme dels seus conciutadans. S’han de prendre accions aviat. Esperem, en aquest sentit, que les idees de veïns i experts expressades a Sabadell 2027 siguin útils per als actors polítics de la ciutat.