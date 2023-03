Entrar a la botiga Snafu Store, al carrer d’Alemanya de Sabadell, suposa endinsar-se en un univers genuí. Un lloc de culte que obre les portes als més aficionats del món del joc, però també a qui pretén rodejar-se per primer cop de taulells, cartes, fitxes, figuretes i mapes. “El joc de taula ha sortit de l’armari”, defensa el Francesc Codina, apassionat del sector. “Hem notat que, si abans estaven circumscrits a la canalla o als molt aficionats, avui han arribat a gairebé tots els públics”, celebra.

Fa cinc anys, després d’experiències professionals en altres àmbits, es va convèncer que la seva passió podia convertir-se en el seu dia a dia professional. L’oportunitat va aparèixer gairebé fruit de la casualitat. “Em van venir a fer una consulta uns amics que estaven venent cartes Màgic. Venien cromos a la brava. I m’hi vaig ficar”, sintetitza. Després d’haver estat lligat a grups anteriorment i conèixer des de dins el món del joc, a finals del 2017 va decidir obrir la botiga a Sabadell, la seva ciutat de sempre, acompanyat per l’Òscar Oliver, amb qui comparteix devoció.

Tradició a la ciutat

A la botiga, a més de vendre jocs i cartes, tenen un espai per a practicar i provar. És un club format per fidels adeptes que s’immergeixen en inacabables batalles damunt les taules del local. La majoria, diu, hi van a jugar amb cartes Màgic, un dels productes estrella de l’establiment. Però hi ha per a tots els gustos. “Sabadell és una ciutat juganera. Comparant-la amb Terrassa, per exemple, aquí hi ha més afició. Només una mica més”, riu. “Fem de pol d’atracció de la comarca”, radiografia.

Durant la dècada dels 70, narra, van començar a arribar a la ciutat des dels Estats Units jocs de taula de temàtica fantàstica, amb narrativa, gràcies a les apostes de botigues històriques Trelec i Cal Bayó. “Vam tenir la sort que teníem botiguers que anaven a fires i a la ciutat vam rebre molt material”, analitza. “Eren botigues de tota la vida. I un dia hi van aparèixer sobres de cartes Màgic o llibres de rol”, assenyala com una de les claus de la vinculació actual.

L’univers de la joguina, adaptat a un nou escenari

Amb una dilatada experiència, detecta que l’oci ha canviat. “La joguina tradicional conviu amb la joguina electrònica i en el sector hi ha hagut una especialització. Això que anomenem botiga friki, que no vol dir res en realitat, ha crescut”, percep. “Estem veient que cada vegada hi ha més espais dedicats al joc de taula modern”, obrint la porta a nous jugadors.

El Francesc és un expert en la matèria. “Nosaltres juguem cada dia”, confessa. L’hàbit d’asseure’s al voltant d’una taula a estimular la ment li ve de lluny. “Vinc d’una família on es jugava el joc de taula. De seguida, a casa meva van veure que només estava quiet a una cadira si hi havia un joc amb un mapa. Em va cridar molt l’atenció des del principi”, relata sobre uns records en forma de fitxes, taulells i figures. “Sempre queia algun regal que era un joc de taula”, rememora, en una afició que sempre ha trobat amb qui compartir i alimentar.

Una oferta inacabable

El catàleg de jocs a l’Snafu frega el miler d’exemplars. Disposen d’un segment molt especialitzat centrat en el wargame. Però en venen de tota mena. “Jocs se’n venen”, manifesta. El Catan, coincideix amb l’Òscar, va trencar el sostre de vidre. “Ja té 25 anys i recordo perfectament el primer dia que el vaig veure. Vaig al·lucinar”, emfatitza. Tot i així, no deixen passar l’ocasió de mostrar la seva visió més tècnica i professional. “La indústria del joc treballa molt i, en 25 anys, han sortit moltes propostes millorades”, consideren.

Les reflexions afloren des de l’anàlisi empírica i l’esperit vocacional. “Estem en un moment en què surten molts títols i no podem agafar còpies de tots. Costa encertar quin sortirà bé”, admet. De vegades, diu, han d’escoltar experts que en alguns casos estan menys avesats al joc. Quan li demanen per recomanacions, la llista és llarga. “T’intentaria vendre el Mansiones”, assenyala de cop al bot. Entre les opcions, també hi ha edicions de col·leccionista com el World in flames Deluxe. Són joies que reposen a les estanteries esperant a ser descobertes per deixar volar l’imaginació i endinsar-se en un món únic i genuí.