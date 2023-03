Prop d’un centenar de persones segons l’organització i una seixantena segons la Policia Local es van manifestar aquest dimarts a la tarda a Castellar del Vallès per reclamar una consulta popular al municipi sobre el futur de l’antiga fàbrica Playtex, on es preveu la construcció de 90 pisos de lloguer social. La concentració, que va finalitzar a les portes de l’Ajuntament, on es va llegir un manifest, va recórrer diferents carrers de la vila al llarg de poc més d’una hora i mitja de recorregut.

Arribats a les portes del consistori, als Jardins del Palau Tolrà, l’organització va fer un parlament per exposar les seves reivindicacions i el seu rebuig a la iniciativa, en un procés que va arrencar aquest mes de gener amb l’obertura d’inscripcions per a interessats a obtenir un habitatge al futur bloc, que va tancar amb més d’un miler de sol·licituds.

Un debat en profunditat

El portaveu de la plataforma Veïns de Castellar, Ferran Bertolín, ha criticat que el Govern municipal no hagi escoltat les demandes del grup després d’una reunió amb l’alcalde castellarenc, Ignasi Giménez, el passat 9 de març: “no vol sentir a parlar de consultes”, lamenta. El col·lectiu, que aglutina habitants de la zona residencial de Can Carner, ha assenyalat la “manca d’arguments” i el “dèficit democràtic” per part de l’executiu local davant les “reiterades negatives”.

“Entenem que cal una consulta perquè és un assumpte d’especial transcendència”, sintetitza Bertolín, que ha apuntat la necessitat de sotmetre el projecte a debat, amb la presentació de propostes sobre el futur del terreny per acabar celebrant una consulta popular. “Potser convé fer-hi cases més petites, amb un model de propietat i no de lloguer”, ha exposat entre les opcions, posant sobre la taula la construcció d’una residència pública o un centre de salut com a alternatives.

“Sis plantes d’alçada és un nyap”

“Volem que s’aturi el projecte. Que s’obri un període de debat amb informació contrastada. I que la gent pugui decidir en una consulta popular i democràtica”, ha dit, garantint que tots els veïns acceptarien el resultat de l’hipotètic referèndum. “No ens neguem als habitatges. Però tenim motius per entendre que es pot fer d’una manera diferent i més beneficiosa. Fer-hi sis plantes d’alçada és un nyap”, considera.

Bertolín ha especificat que la plataforma té previst reunir-se amb tots els grups municipals -amb molts ja s’han assegut a parlar-, reclamant-los compromís per posicionar-se sobre el futur de l’espai. A més, el col·lectiu ha confirmat que participarà en el ple del pròxim dimarts a Castellar per primera vegada per dirigir-se a les forces polítiques i exposar les seves preocupacions i voluntats.

Fonts municipals reiteren que tots els grups van aprovar per unanimitat al Ple de novembre del 2021 el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la construcció dels habitatges de protecció oficial a l’emplaçament, en un projecte que respon a una necessitat detectada a la vila. En aquest sentit, han manifestat que els nous pisos permetrien evitar que molts joves es vegin empesos a marxar de Castellar per buscar un nou lloc on viure.

L’Ajuntament planteja el trasllat de la comissaria de la Policia Local als terrenys

Paral·lelament, l’Ajuntament castellarenc ha anunciat que planteja traslladar la comissaria de la Policia Local als terrenys de l’antiga fàbrica Playtex. Així ho va fer públic l’alcalde, Ignasi Giménez, en el marc de la Junta Local de Seguretat. La proposta de canvi d’ubicació de l’equipament, ubicat en l’actualitat a Cal Botafoc, en ple nucli antic, respon a la voluntat de millora, especialment en quant a connectivitat, gràcies a la proximitat amb la carretera B-124.

En cas de concretar-se el trasllat, la nova prefectura ocuparà una part de l’espai reservat per equipaments al solar de l’antiga Playtex, on s’hi ha planificat la promoció d’habitatge públic de lloguer social. D’aquesta manera, Castellar disposaria d’unes instal·lacions policials més ben dimensionades, ja que es preveu que la plantilla del cos creixi en els propers anys.