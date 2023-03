Intercanvi d’acusacions entre el PSC i la Crida pel cas Rodríguez

El cessament de l’exregidor del PSC Jesús Rodríguez la setmana passada continua portant cua. Aquest dilluns, la Crida per Sabadell ha denunciat que no ha pogut accedir als documents demanats per la formació i la resta de partits de l’oposició sobre els expedients relacionats amb Smatsa. “Tot i que ho vam demanar a la informativa i ens haurien de facilitar tota la informació, amb la seva habitual manca de transparència ens van demanar que ho demanessin per escrit, així i tot, la celeritat que ens van prometre, ja veieu que no s’ha donat. Una setmana després encara no els tenim a disposició cap informació”, ha criticat la cap de llista de la formació, Nani Valero.

Minuts després, el 1r Tinent d’Alcaldessa, Pol Gibert, ha assegurat que les acusacions de la Crida són “falses” i ha garantit que la formació anticapitalista disposa des d’aquest dilluns d’un document amb la informació requerida. “L’Ajuntament té un procediment molt clar d’accés a la informació. Divendres se’ls va dir que ho tindrien i avui se’ls ha donat accés a la informació que van sol·licitar”, ha assegurat el regidor socialista, que ha lamentat que el grup anticapitalista “vol aportar un núvol de boira en un tema que no té més”.

Per la seva banda, la regidora de la Crida, Anna Lara, havia acusat de manca de transparència al Govern municipal liderat per Marta Farrés. “Si volguessin fer net d’aquest tema haurien sigut proactius a l’hora d’informar-nos, i no ens tindrien aquí esperant i demanant novament la mateixa informació”, ha assegurat la portaveu, denunciant que el PSC vol deixar passar els dies sense donar més explicacions.

❌ Lamentem el to masclista de la Crida (CUP) en les seves declaracions cap a l’alcaldessa de #Sabadell. Tota una falta de respecte per la qual esperem una rectificació pública d’un personatge que basa la seva argumentació en la desqualificació i la crispació. FIL👇🧵 (1/5) — PSC Sabadell (@PSCSabadell) March 27, 2023

El grup socialista, alhora, ha criticat “el to masclista de la Crida” en les seves declaracions sobre l’afer, qualificant de “falta de respecte” la posició després de la denúncia presentada per Farrés a Fiscalia. “Esperem una rectificació pública d’un personatge que basa la seva argumentació en la desqualificació i la crispació”, han exposat. Gibert ha especificat que la denúncia continua el seu procés, censurant novament els fets que assegura van tenir lloc al despatx de l’alcaldessa fa una setmana.

La Crida ha assegurat que han demanat una reunió d’urgència per tenir respostes sobre la qüestió. “Fa un any ja vam demanar informació sobre la licitació de la caixa de ciment del passeig i les concessions amb l’empresa SABA, i no ens l’han fet arribar encara. Així que avui mateix hem demanat una reunió d’urgència per esclarir les dades”, ha conclòs Lara.