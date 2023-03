Sabadell i els seus festivals

Sabadell torna a situar-se una vegada més com una ciutat cultural de referència gràcies a l’àmplia oferta de festivals que tindran lloc els pròxims mesos. Aquests darrers dies, hem sabut que The Tyets aniran a l’Embassa’t i que Nena Daconte i Sara Roy, entre d’altres, seran al cartell de la segona edició de l’Observa. A més, no podem oblidar el Fresc Festival, del qual encara no sabem els detalls, però que esperem amb ganes. El caràcter festivaler de Sabadell–per dir-ho d’alguna manera– es projecta fora dels límits del terme municipal. Això no és una casualitat, creiem que és el resultat del talent i de l’esforç dels organitzadors, de la determinació dels agents privats i, de vegades, del suport de les administracions.

L’oferta dels festivals a Sabadell d’aquest maig i juny no té res a envejar a altres ciutats catalanes. I és més, creiem que complementen altres àmbits en què la ciutat s’ha fet un lloc: la cultura popular, la literatura, les arts escèniques i el patrimoni, per posar-ne alguns exemples. Desitgem de manera sincera que els festivals de la ciutat es facin encara més visibles i continuïn sumant a l’amalgama cultural sabadellenc.