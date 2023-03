“El Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Castellar del Vallès diu prou!”. Treballadors municipals de la vila han mostrat el seu malestar pel “continu incompliment dels acords signats a la Mesa General de Negociació”. El col·lectiu denuncia que l’Ajuntament castellarenc no ha aplicat els acords a què s’ha arribat amb els representants de la corporació, com els signats el passat 14 de desembre de 2022, que significaven una ampliació de termini per complir els acords arribats pel període 2021-2023. “Ens sentim menystinguts”, adverteixen.

El grup es va manifestar aquest dimarts a les portes del consistori per traslladar les seves queixes a través d’un manifest on exposen les demandes a l’equip de Govern de Som de Castellar-PSC. Entre les reclamacions, demanen signar amb caràcter immediat el reglament del tram d’assistència amb les condicions acordades, concretar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament o valorar els llocs de treballs per aconseguir una equitat externa i interna, entre altres punts de fricció. El descontentament s’arrossega des de fa temps i els treballadors han expressat recurrentment les seves reivindicacions amb protestes com la d’aquesta setmana.

Demandes “en vies d’execució”

Fonts municipals sostenen que totes les demandes que fa el Comitè d’Empresa en el seu manifest estan programades i en vies d’execució, refermant la voluntat de l’Ajuntament de dur a terme tots els compromisos adoptats amb els treballadors “després d’uns anys en què s’han estat patint les conseqüències de les mesures restrictives d’un pla d’ajust que va finalitzar el 2022”.

El Govern local recorda que en el darrer ple es va aprovar la consignació pressupostària per atendre algunes de les demandes. I ha assegurat que en els pròxims dies continuaran en contacte amb el comitè per revisar l’estat de les diferents propostes que s’han posat en marxa.