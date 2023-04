Recital de poesia de Roc Casagran per Sant Jordi a Sabadell

L’escriptor i professor Roc Casagran oferirà un recital de poesia el dia de Sant Jordi a Sabadell. Serà diumenge 23 d’abril, a les 18.45h, a la plaça Ricard Simó Bach, a davant de la redacció de Diari de Sabadell, que organitza l’acte, obert a tothom i gratuït, per celebrar la diada amb els lectors, subscriptors i veïns.

L’acte literari arrencarà amb la presentació del darrer recull de poemes de Casagran, L’abraçada que (Amsterdam). Després d’una breu entrevista en què el públic podrà participar, el poeta recitarà alguns poemes de l’obra.

L’abraçada que et salva del precipici i la que et deixa caure, l’abraçada que és coixí o armadura i la que és fredor i desesperança. L’abraçada que no vas poder fer i la que t’hauries pogut estalviar. Aquestes i tantes altres abraçades passegen dins de poemes que parlen d’un món caòtic on es barregen l’amor, la paternitat, la melangia, les lluites o els somnis.

L’escriptor sabadellenc fa recitals de poesia arreu del país, de vegades acompanyat d’altres poetes i alguns cops al costat de Cesk Freixas, Lu Rois, Borja Penalba, Mireia Vives o Sergi Carbonell.

És autor d’obres de les obres de narrativa Camí d’Ítaca (Mina, 2006), escrit conjuntament amb Oleguer Presas; Austràlia (Premi Pin i Soler, Columna, 2008); Un ós panda al pas zebra (Columna, 2011); Ara que estem junts (Columna, 2012) i L’amor fora de mapa (Premi La Llança d’Òmnium Cultural, Sembra, 2016).

De poesia, ha publicat Els carrers de les fàbriques (Premi Martí Dot, Viena, 2002), Trènicament trennificats (Emboscall, 2005), Després de Sarajevo (Premi Miquel Àngel Riera, Sa Nostra, 2005), L’ombra queixalada (Premi Parc Taulí, Pagès Editors, 2010), Direm nosaltres (Amsterdam, 2018) i L’abraçada que (Amsterdam, 2022).

A més, ha adaptat el Llibre de les bèsties, de Ramon Llull (Sembra, 2015), i ha publicat T’estimo fins a l’horitzó, un llibre il·lustrat per Mari Fouz i adreçat a un públic familiar (Amsterdam, 2021). També participat en obres col·lectives de l’Editorial Univers com Barcelona Suites (2019) Nits d’estiu (2020), Vora el mar (2021) i Grand hotel (2022). Per altra banda, ha posat lletra a unes quantes cançons, que es poden escoltar a Spotify.

Concert de Luand

Després del recital de poesia de Casagran, el grup sabadellenc Luand actuarà a la plaça Ricard Simó Bach, a les 19.30h. El concert també és obert a tothom i gratuït i estarà amenitzat pels bars de la plaça.

El grup sabadellenc acaba de presentar el seu segon disc, Sol Ixent. És un àlbum de pop-rock amb un caràcter lluminós i vitalista. Amb tu és un dels èxits encomanadissos d’aquest nou treball.

Luand va debutar a la Sala Apolo II i han passat per la Sala Bikini, Luz de Gas, el Festival de Pedralbes, el Cerdanya Music Festival o el Clotilde Festival, al Palau Robert, a més de ser assidus a l’escenari del White Summer, a Pals. Van participar en el darrer disc de la Marató de TV3.

Acte literari

La celebració de Sant Jordi de Diari de Sabadell començarà a les 18 h, amb un acte literari amb la presència d’escriptors. Entre altres, hi seran Montse Barderi, autora de reeixides novel·les com La vida autèntica i La memòria de l’aigua (Premi Prudenci Bertrana 2019); l’especialista en literatura infantil i juvenil Víctor Aldea; Francesca Rodríguez, qui ha debutat amb molt bones crítiques amb el thriller Secrets; i el professor d’Esriptorium Sabadell, Xavi Vidal.