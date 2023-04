Les notícies més destacades d’aquest dimecres a Sabadell

Arrenquem el dimecres amb l’actualitat marcada per les obres i els treballs de millora a Sabadell. Les tasques afecten punts de la ciutat com la Gran Via, que està en ple procés de transformació.

En les últimes hores s’ha conegut que l’Ajuntament de Sabadell repararà la vorera o la calçada de 35 carrers de la ciutat amb una inversió de 2,2 milions d’euros. Els treballs arribaran a tots els districtes de la ciutat.

Des d’aquest dimarts, 25 d’abril, les tasques se centren en la zona del pont número 3, a la banda de l’avinguda de Barberà, amb els carrers de Latorre i de Calassanç Duran. Així, els treballs obliguen a tallar el carril que va per sota el pont, desviant el trànsit de vehicles en sentit nord. els treballs s’allargaran fins a l’11 de maig.

El sabadellenc Ramon Bernadas, exalumne de l’Escola Pia, va aconseguir la màxima nota de Catalunya a la Selectivitat de l’any passat. Aleshores ja el vam convidar a la redacció del Diari de Sabadell per a entrevistar-lo; i ara no ens hi hem pogut estar i hem tornat a contactar amb ell per a preguntar-li com li va la vida universitària.

Les polítiques per combatre el frau fiscal, amb la implementació de models electrònics, als primers països de l’Orient Mitjà, com a l’Aràbia Saudita, Egipte o Bahrain, ha estat decisiu perquè l’empresa sabadellenca de facturació electrònica B2Brouter desembarqui al Pròxim Orient de la mà del partner bahrainià Beyon Connect.

Els partits independentistes de Sabadell ho tenen clar: des de la ciutat s’ha de lluitar per la independència. ERC, la Crida i Junts per Sabadell han defensat la necessitat de perseguir la sobirania catalana des de les grans ciutats catalanes. Així ho han assegurat els candidats a un debat preelectoral al Casal Pere Quart organitzat per l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) a Sabadell.

L’Astralpool Club Natació Sabadell es va veure superat pel Brescia (10-14) a l’últim partit a la Finetwork Aquàtics de Champions de la temporada. Amb aquesta derrota davant el líder del grup B, els waterpolistes de Quim Colet es queden sense opcions de classificar-se per a la següent ronda de la màxima competició continental.