L’OAR Gràcia Sabadell inicia l’assalt a l’ascens contra l’amfitrió

Quatre equips inicien aquest divendres a Almeria la cursa definitiva cap a la Divisió d’Honor Or femenina d’handbol. Per problemes logístics la competició no es disputa al pavelló Infanta Cristina on juga habitualment l’amfitrió sinó que s’ha traslladat al pavelló Máximo Cuervo, a Aguadulce, un barri de Roquetas de Mar a 10 quilòmetres del centre de la ciutat.

Després de superar l’eliminatòria prèvia contra el Zarautz, ara l’OAR Gràcia Sabadell afronta carregat d’il·lusió el repte de l’ascens en una lligueta de quatre equips en la qual dos assoliran el premi. Fins i tot el primer encara tindria l’opció d’encadenar un segon ascens a la Lliga Iberdrola.

El conjunt gracienc obrirà el foc aquest divendres (20 h) davant l’amfitrió, el Costa de Almeria Roquetas que va superar amb moltes dificultats a l’Anaitasuna navarrès en la prèvia. Abans s’hauran enfrontat l’Ikasa madrileny i el Mislata valencià en aquesta primera jornada. Dissabte (20 h) l’OAR tindrà com a rival l’Ikasa i tancarà el diumenge (10.30 h) davant el Mislata valencià. “Tots són rivals molt potents i, per això estan lluitant per l’ascens”, resumeix l’entrenadora verd-i-blanca Carol Carmona. Del Costa d’Almeria destaca “el seu joc ofensiu, amb dues jugadores determinants”.

En canvi, veu l’Ikasa com un equip “agressiu en l’aspecte defensiu, més físic i dinàmic”. Lògicament, coneix molt més bé el Mislata per haver sigut rival a la lliga regular. “Per a mi és el que té la plantilla més consolidada i completa. Sempre ofereix bones prestacions”. La Carol no veu cap favorit a priori. “Tots quatre som equips molt competitius i partim amb el cinquanta per cent de possibilitats. Poden passar moltes coses en cada partit”.

Mèrit extraordinari

Tindrà tota la plantilla disponible per viatjar aquest divendres a Almeria i insisteix que “arribar fins aquí té un mèrit extraordinari i l’autèntic objectiu d’aquesta temporada era accedir a les fases. No seria cap decepció tornar sense l’ascens, però no renunciem a res. Som un equip que sempre vol una mica més i tornarem a competir com fem sempre, amb màxima il·lusió i concentració en cada partit”.

L’expedició gracienca –un total de 26 persones– ha marxat aquest mateix divendres en un vol directe a Almeria. D’aquesta manera, arribarà més descansada per afrontar el primer duel de la competició contra l’amfitrió. També viatja el president de l’entitat, Salvador Gomis, qui ha avançat, en una entrevista al Diari de Sabadell, que tenen “molt a prop” l’acord amb dues empreses per fer factible, econòmicament, el salt a la segona categoria estatal en cas de produir-se l’ascens a la pista.

El calendari

Divendres 12

BM Ikasa Boadilla-H. Mislata (17.45 h); Costa Almeria Roquetas-OAR Gràcia (20 h)

Dissabte 13

Costa Almeria Roquetas-H. Mislata (17.45 h); OAR Gràcia-BM Ikasa Boadilla (20 h)

Diumenge 14

H. Mislata-OAR Gràcia (10.30 h); Costa Almeria Roquetas-BM Ikasa Boadilla (12.45 h)