15 concerts de festivals imperdibles a Sabadell

Sabadell és, de ple, en temporada de festivals. Després de l’Embassa’t, la ciutat encarrila gairebé de forma consecutiva la segona edició de l’Observa, el Fresc Festival i el Festival Internacional de Música.

De maig a juliol, els quatre grans festivals sumen una seixantena de concerts a la ciutat. Algunes cites imperdibles de les pròximes setmanes són aquestes:

Nit de Musicals i Magalí Datzira

Dijous 1 de juny. Festival Observa

Adrià Aguilera i Albert Gonzàlez han creat un espectacle musical amb talent local per endinsar-nos en ‘La Bella i la Bèstia’, ‘Els Miserables’ o ‘Wicked’. Abans, actuarà la contrabaixista i cantant Magalí Datzira.

Sofia Ellar i Nena Daconte

Dissabte 3 de juny. Festival Observa

Sofia Ellar continua omplint escenaris per presentar ‘Libre’, un àlbum de reafirmació personal i artística. Abans, la famosa autora del ‘Tenía tanto que darte’, Nena Daconte, ens portarà el seu icònic pop rock.

Concert infantil amb Xiula

Diumenge 4 de juny. Festival Observa

Els Rolling Stones de la canalla a Catalunya. Xiula oferiran un recorregut per la seva dècada de grans èxits, en un concert familiar ple d’humor i amb molta participació del públic del Parc de Catalunya.

Daniel Ligorio, piano

Dijous 8 de juny. Joventuts Musicals

El pianista oferirà el concert ‘Frederich Chopin: les cartes del poeta’, un viatge a l’ànima de la persona, el compositor, l’aristòcrata, el poeta, el malalt, el distant i genial artista durant el transcurs de la seva vida.

Arnau Tordera, ‘El Joglar’

Divendres 9 de juny. CavaUrpí

El cantant del grup Obeses es posa en la pell d’un joglar per interpretar els versos del poeta Jacint Verdaguer, de qui el 2022 es complien 120 anys de la seva mort.

Amics de les Arts i Scorpio

Divendres 9 de juny. Festival Observa

Amb 17 anys de trajectòria, Amics de les Arts encara tenen molt a dir, tal com demostra l’èxit del seu últim disc, ’Allà on volia’. Abans hi haurà el concert d’una de les revelacions d’Eufòria (TV3), Scorpio.

La Vella Dixieland i JM Farràs

Dijous 15 de juny. Joventuts Musicals

La Vella Dixieland presentarà amb ‘Clàssics 3’ la seva visió de temes d’autors clàssics de jazz. Col·laboren amb JM Farràs des de fa més de 25 anys i han passat per alguns dels millors festivals de jazz del món.

The BeatBoys, tribut als Beatles

Dissabte 17 de juny. CavaUrpí

Fa més de 10 anys que els sabadellencs The Beatboys pugen als escenaris per interpretar el repertori dels Beatles. Cada membre té el seu rol i en calquen el pentinat, el vestuari i els instruments.

Judit Neddermann presenta ‘Lar’

Dilluns 26 de juny. Fresc Festival

La cantant Judit Neddermann serà la primera a actuar musicalment al Fresc, amb la presentació del seu darrer disc, ‘Lar’, en un ambient íntim i un entorn emblemàtic com els Jardinets de la Caixa.

Cobla Mediterrània

Dijous 29 de juny. Joventuts Musicals

La Cobla Mediterrània, sota la direcció de Bernat Castillejo, oferirà ‘Homenatge a Manuel Oltra’, amb la soprano Marta Valero i Josep Maria Serracant, com a narrador.

Quico Pi de la Serra

Dijous 29 de juny. Fresc Festival

Quico Pi de la Serra, un dels noms en majúscula més veterans de l’escena musical catalana, passa pel Fresc 23 amb ‘Cançons de combat’, un espectacle que es correspon amb el 24è disc de la seva carrera.

Orquestra d’Acordions de Sabadell

Dilluns 3 de juliol. Joventuts Musicals

L’Orquestra d’acordions de Sabadell, dirigida per Miquel Àngel Maestro, ofereix un concert on gaudir de la música del cinema i del teatre musical, per viatjar des de Hollywood fins a Broadway.

Joan Miquel Oliver

Dimarts 4 de juliol. Fresc Festival

Acompanyat només amb la seva guitarra, el mallorquí Joan Miquel Oliver presentarà ‘Totsolet’, un disc molt íntim en què comunica, en primera persona, l’extens repertori de la seva discografia.

Montserrat Martí Caballé

Dimecres 5 de juliol. Fresc Festival

Filla de la llegendària soprano Montserrat Caballé, presenta un recital d’òpera i sarsuela amb el baríton Luis Santana sobre un preciós escenari amb centenars d’espelmes per crear una atmosfera única.

Gema 4 presenta ‘Tiempo a tempo’

Dimecres 12 de juliol. Fresc i Joventuts

‘Tiempo a tempo’ són els 30 anys de potent trajectòria musical sense perdre el compàs. Gema 4 proposa un recorregut per la seva original història de música cubana.