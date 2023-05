Lluís Matas (Junts per Sabadell): “Hem fet una campanya en positiu, el ‘sí’ multiplica”

El líder de Junts per Sabadell, ha votat aquest diumenge a l’escola Enric Casassas amb “il·lusió” i “ganes de treballar per Sabadell”. Acompanyat dels primers de la seva candidatura, familiars i amics, el juntaire ha animat els veïns a votar per “omplir les urnes de llibertat i democràcia“. “Votem per per un dos per un: per Sabadell i per Catalunya”, ha destacat.

Matas ha tret pit de la feina feta aquests darrers anys com a soci extern del govern: “Hem fet bona feina els darrers anys i ho farem els propers, amb una campanya en positiu”, ha dit convençut Matas. De fet, en el seu discurs no ha faltat algun retret a ERC i la Crida: “Fem una crida a la participació per fer el Sabadell del ‘sí’: el ‘sí’ suma i multiplica. Els del no, divideixen”.

En clau personal, Lluís Matas ha aprofitat per recordar els que “no hi són”, com ara el seu pare o el seu avi, que va ser alcalde del barri de Can Rull. “Afronto aquest dia amb molta il·lusió”, ha apuntat.