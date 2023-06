Sol i Padrís es vesteix de gala per la seva festa major

Els veïns de Sol i Padrís han gaudit, un any més, de la seva festa major. Durant el cap de setmana el barri s’ha vestit de gala amb més d’una trentena de propostes i activitats diverses per a tots els públics. Entre totes elles han destacat les ja tradicional botifarrada i els balls musicals nocturns. Pels més menuts també hi ha hagut festa. Contacontes, espectacles de pallassos, la festa holi o la fira ubicats davant del centre cívic, entre altres, han permès gaudir de grans jornades.

“Ha participat moltíssima gent, més de la que prevèiem i n’estem molt satisfets. Veure el veïnat actiu, participant i gaudint de totes les activitats és tot un honor”, ha explicat Isabel, membre de l’organització. A més a més, ha llençat una petita demanda: “Ens agradaria que més gent se sumés a la comissió i associació de veïns, ens calen mans. Sobretot joves”. És per això que durant les celebracions han instal·lat una petita carpa, on tots aquells que han volgut han pogut fer-se socis i també han pogut signar en suport al Parc de Can Rimblas.

La xerinola al barri s’ha allargat fins diumenge al vespre. Moment en què el veïnat ha tornat a gaudir de les havaneres i els focs artificials que han servit de conclusió a les celebracions.