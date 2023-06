En Ramiro de Sabadell, la passió pels bastons als carrers i els ‘pals’ a Twitter

El Rubèn Ramiro té 30 anys i porta tota la vida a Sabadell, “enamorat de la ciutat”, reivindica. Nascut a Covadonga, la coneix com el palmell de la mà. La seva implicació és palpable en àmbits com el ball de bastons, on és president de la Colla Bastonera. “Fa 18 anys que vaig anar a provar-ho perquè la meva germana m’ho va recomanar. I des de llavors no hi he deixat d’anar”, repassa.

En aquesta època de l’any, avisa, gairebé cada cap de setmana surten al carrer cordant-se les espardenyes, disposats a picar ben fort. Fa uns mesos, l’entitat va viure una jornada molt especial en l’acte d’apadrinament del Ball de Bastons de Sabadell com a colla bastonera del Seguici Festiu de la ciutat. “Vam voler crear un projecte propi”, explica.

Més enllà de la seva passió pels bastons, el Rubèn també és protagonista d’algunes ‘garrotades’ a Twitter. “Sempre he sigut una persona molt activista. Em ve de família. M’agrada implicar-me perquè m’estimo molt la ciutat; i és obvi que tinc opinió. Les xarxes són una bona eina, malgrat que Twitter té un punt de toxicitat. Però és un bon espai de difusió i no me n’estic de dir el que penso”, resumeix.

Més de 1.300 persones el segueixen a la xarxa de l’ocellet blau. “No crec en la neutralitat. Tant si és a favor com en contra, s’hi ha de ser”, diu sobre la seva filosofia, aguda i punyent. “Sempre passen coses i normalment estic allà per dir-hi la meva”, riu, qüestionat al voltant de la seva vena periodística, malgrat treballar com a administratiu. Fa unes setmanes, fins i tot, va haver de silenciar el telèfon per l’allau de respostes a una de les seves piulades. “Se’n va anar molt de mare”, confessa sense perdre el somriure.

Amb una canaleta de 2 metres he pogut omplir en una estona dos bidons com aquest amb l’aigua de la pluja que cau de la teulada.

Imagineu que tinguessim sistemes de recollida i aprofitament de l’aigua de la pluja enlloc de canalitzar-la cap al clavagueram… pic.twitter.com/H1RvAS0Q4D — En Ramiro de Sabadell 🏳️‍🌈 (@RamiroSBD) April 30, 2023

Amb les seves manifestacions, s’ha convertit en una veu escoltada en diversos sectors, com la cultura. Pel que fa a entitats, diu, Sabadell gaudeix de bona salut, “amb idees i ganes de fer moltes coses”, detecta. “És el que dona vida a la ciutat. Generen activitat als barris i fan que no sigui una ciutat dormitori”, analitza.

En canvi, en l’àmbit institucional, creu que aquesta activitat genera “incomoditat”. “Ens hem trobat amb una Ordenança de civisme que vol limitar moltes activitats i horaris”, lamenta. “Es veten activitats en segons quines places perquè fem soroll… Fem activitats! Fem vida!”, proclama convençut el jove. És una mostra, en el fons, de la seva inquietud i un esperit “molt sabadellenc” que ha estat descobert per molts com En Ramiro de Sabadell.