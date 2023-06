El valor de la lletra impresa

[Josep Gisbert, periodista]

Sabadell té una llarga tradició de premsa escrita. Per això, quan a començament del 2018 l’empresa editora del Diari de Sabadell va anunciar que el rotatiu tancava, la notícia va tenir un impacte molt negatiu a la ciutat. Tothom, fins i tot els qui durant anys l’havien menystingut per ser tan poca cosa com un vulgar patufet, es va afanyar a lamentar-ne la pèrdua. L’absència, per sort, va durar ben poc i el nou Diari de Sabadell recollia el testimoni amb un producte posat al dia i posicionat al món digital, que és sens dubte el terreny de joc de present i de futur –internet, xarxes socials, plataformes…– de tots els mitjans de comunicació. Sobre això no hi ha discussió, el suport digital li ha guanyat la partida al paper. Però, malgrat tot, el que queda és la lletra impresa. Les paraules se les emporta vent. Ningú no sap què passarà amb els milions de dades emmagatzemades al núvol. D’aquí la importància que el Diari de Sabadell continuï tenint una edició de paper i que es potenciï.