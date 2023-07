L’Eixample, a punt d’obrir una plaça a l’antic vapor de Cal Borni Duch

La nova plaça del reconvertit solar de Cal Borni Duch, a l’Eixample, ja està a punt perquè la gaudeixin els veïns. Només falta el més important: que es retirin les tanques de seguretat i es doni per inaugurada, la qual cosa s’espera que passi pròximament un cop finalitzin els tràmits administratius. És la plaça que hi ha entre els carrers de Brutau, Salvany, Fra Luis de León i Güell i Ferrer.

El nou espai públic sorgeix gràcies a la reconversió del solar, prèviament industrial, on hi havia hagut el vapor de Cal Borni Duch, considerat el ‘motor’ tèxtil de Sabadell. Durant diverses dècades entre el 1887 i fins a la dècada dels setanta havia fet servir quatre fonts d’energia -vapor, gas, electricitat i combustibles fòssils- per donar servei a les diferents indústries que havia allotjat.

El solar té una superfície de 6.400 metres quadrats, la meitat dels quals –3.200– corresponen a la plaça i l’altra, al supermercat Esclat del grup Bon Preu, inaugurat el passat 4 de maig, i el segon de l’empresa a Sabadell. La plaça té arbres, bancs, papereres i disposa d’una zona de jocs infantils. La finalització de les obres de la plaça culmina el procés de reconversió de l’espai, iniciat l’octubre del 2018 quan el ple municipal va aprovar el Pla de Millora Urbana d’aquestes naus de l’Eixample. Des d’aleshores, s’han dut a terme les qüestions urbanístiques i administratives per dur a terme el canvi d’usos, i també es van analitzar el terreny per comprovar si hi havia restes arqueològiques, la qual cosa va permetre documentar el sector energètic de la indústria, que estava ubicat al subsol. Caldrà veure, més endavant, si la plaça acaba tenint un nom propi o no.

Les obres que s’han fet en aquest entorn han anat a càrrec del promotor del supermercat, que també s’ha encarregat de rehabilitar la xemeneia. La intervenció va durar una mica més de mig any, a finals del 2021, i va permetre conservar aquest element protegit.