Les altes temperatures dels darrers dies van afluixar una mica ahir dimecres. El Meteocat va registrar ahir 31,2 ºC de temperatura màxima, lleugerament per sota dels 34,6 ºC de dissabte passat, després de dies amb registres al voltant dels 29-30 ºC.

“Vivim aquests dies amb molta calor, patint a les nits perquè no es pot dormir”, confessava ahir Marga Ortiz, prenent un refresc a l’ombra d’un bar a la carretera de Terrassa, a l’altura de Cifuentes. L’acompanyava Àngels Muelas, que afegia que aquests dies “no hi ha una solució màgica” per suportar les altes temperatures. Ortiz assenyalava l’opció més bàsica, que passa per “tenir-ho tot tancat durant el dia i obert a la nit”. Especialment, aquests dies d’estiu, creuen que al seu barri “no hi ha gaires zones verdes, trobem a faltar més ombra”.

Els ventiladors i aires condicionats són els grans aliats d’aquests dies. Igual que no sortir de casa en les hores centrals del dia, quan hi ha una major insolació. Muelas comentava que intenta fer el que hagi de fer a primera hora del matí, així no passava tanta calor. Ara bé, no tothom estava preocupat per les altes temperatures.

Als Merinals, Ana Rueda recordava que la gent gran, generalment, no té la mateixa percepció de la calor. I explica que ella és fredolica i que agafa una rebequeta quan va a llocs on hi ha aire condicionat. A les nits, diu, aquests dies dorm “ben tapadeta” pel llençol.

El contrast de casa i el carrer

La situació contrasta amb la de la seva filla, Cati Campos, que diu que “a casa estem bé perquè tenim l’aire, però quan surts al carrer passes el dia suant”. “Si no tinguéssim aire condicionat, a casa estaríem a 30 ºC, i això no s’aguanta”, afegeix. Aquest estiu ni ella ni el seu marit faran vacances, per la qual cosa, tot i que “ja estic esperant la factura de la llum”, diu, una cosa ajudarà a compensar l’altra. Campos sortia a passejar la gossa Nona ahir al migdia pel carrer de Malta amb la seva mare, i deia que “gairebé sortim amb pena, per la gossa, perquè sinó no sortiríem per la calor que fa”. Diferent és el cas d’Isabel Martínez, que afirma aquesta situació “la porto bé. A vegades tinc calor, però sempre l’he suportat”.

Des de la plaça de Picasso, a Campoamor, remarca que, com Ana Rueda, “dormo bé i tapada amb llençol”. Quin és el secret per no patir per aquesta calor? “Durant el dia tinc les persianes baixades i les pujo a la nit. No utilitzo ventilador ni aire condicionat”, i afirma que el seu suport és “un tros de cartró de tota la vida i ja està”. Una altra recomanació que fa van en la línia del que també diuen les autoritats: “sopars lleugers. Coses fresques i molta fruita”. Martínez també valora positivament l’increment del verd urbà que ha detectat en els darrers mesos, amb la plantació de nous arbres, alguns en zones acabades de reformar com són els carrers de Goya i de la Concha Espina.

Aquests dies, caminar per qualsevol cosa o esperar l’autobús pot fer suar a qualsevol, com explica Atanasio Azabal, des de la marquesina de TUS a la plaça de Picasso, una de les de Sabadell que té una part especialment dura i una altra més verda. “Toca esperar, i amb aquesta calor malament, per sort l’autobús passa ràpid. Prefereixo l’hivern”, opina. Ell es posa la gorra i roba còmode, “però ni així” es treu la calor de sobre. “Ara estaria bé a la piscina, sinó malament”, diu.

Davant d’aquesta situació i fins que no baixin les temperatures, es resignarà a suportar-les tan bé com pugui i preveu estar a casa, que és on opina que s’hi està més fresc. Al barri i pensant en diferents punts de la ciutat, diu, “les poques places verdes que hi ha estan seques. La plaça de les Dones del Tèxtil)… o el Parc Central del Vallès no valen res, s’estan morint molts arbres….”.