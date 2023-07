Una de freda i una de calenta

[Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

El juliol és un mes tradicionalment bo per a la restauració de la nostra ciutat. Hi conflueixen diversos factors, com ara els joves que han acabat el curs lectiu, les parelles que tenen la mainada de colònies o amb els avis i la gent que està de vacances. A més, es fa palès l’efecte capitalitat i, a part dels autòctons, Sabadell és també punt de trobada dels habitants de tota la nostra àrea natural d’influència. Tant és així, que esdevé difícil trobar taula per sopar entre setmana a determinats restaurants.

Enguany, diversos amics barcelonins m’han vingut a visitar i han xalat amb l’experiència sabadellenca. Els porto a entaular-nos a una terrassa del nou Passeig o a provar la cervesa artesanal de l’Olut o a fer una copa al rooftop de l’Urpí o al Pati de l’Arteneu. Després, per sopar, l’oferta gastronòmica és infinita, amb apostes segures com el Tremendu, el Tourmalet, el Lujo Ibérico, el Kimbo, el CalaBoca, el 9 de la Borriana o el Mexicà DF. Si es vol continuar la nit, els còctels d’autor al Bestial són una obra d’art i, a partir de dijous, el destí et pot concedir el plaer d’escoltar el DJ Daax al subterrani del Balboa o de viure una jam session esbojarrada al The Wild Geese. Sabadell és cool i ens ho hem de creure més i presumir-ne. Si encara sou dels incrèduls, aneu a una sessió de cinema a la fresca a la Capella de Can Gambús, que ha programat una excel·lent selecció de films per a aquest estiu.

Tot aquest dinamisme urbà contrasta amb la llangor que provoca el fet que cap empresa s’hagi presentat al concurs públic per arrendar un solar industrial a Sabadell. És equivalent a organitzar una festa d’aniversari i quedar-se sol bufant les espelmes. Encara manca informació per poder extreure’n conclusions, però sorgeixen moltes preguntes: les condicions del lloguer eren prou atractives? Es va promocionar prou el concurs? Es va presentar el projecte a inversors privats? Hi ha demanda de nova activitat industrial a la ciutat o les naus que ja existeixen són suficients? Sabadell té les infraestructures adequades per captar nova activitat industrial?

Sincerament, que un concurs com aquest quedi desert és una decepció. Caldria un informe rigorós del que ha succeït que permetés una diagnosi àmplia de la situació. És la manera d’avançar i no n’hi ha cap altra.