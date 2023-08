Posar la primera pedra de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa i de la futura estació de Rodalies a Can Llong són els objectius que es marca Paco Aranda (1977), l’únic diputat de Sabadell al nou Congrés dels Diputats, per a aquesta legislatura. La incertesa política per la falta d’un acord amb Junts i ERC inquieta les files socialistes, però ell es mostra convençut que hi haurà acord i es faran passos en clau sabadellenca i vallesana.

Torna a ser l’únic sabadellenc que és diputat al Congrés. Quin paper tindrà aquesta legislatura, sigui curta o llarga?

M’agradaria continuar com a portaveu a la comissió de Justícia, però encara estic en espera de la constitució del grup parlamentari socialista, i en qualsevol dels casos vull posar el meu granet de sorra per la ciutat i la comarca. Sabadell i el Vallès han d’entrar de ple a l’agenda de l’Estat aquesta legislatura.

Quins projectes s’han de prioritzar? Com els situarà a l’agenda?

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, que depèn dels pressupostos de l’Estat, ha de ser una realitat. També hem de posar la primera dotació pressupostària per a l’estació de Rodalies de Can Llong. No són coses que s’aconsegueixin d’un dia per l’altre: caldrà insistir-hi molt, fer feina al Congrés dels Diputats i mantenir el contacte amb els ministeris.

No ha mencionat la cessió de la Caserna de la Guàrdia Civil, que depèn de l’Estat i ha de passar a mans de l’Ajuntament.

La cessió de la caserna està i estarà sobre la taula, però necessita temps. Em consta que hi ha negociacions en marxa amb l’Ajuntament que espero que es puguin reactivar quan el Govern de l’Estat no estigui en funcions. Un cop s’hagi resolt, la caserna es podrà convertir en un espai de consultes externes del Taulí, tal com van acordar l’Ajuntament i el consorci hospitalari.

Si continua a la comissió de Justícia del Congrés, potser haurà de tramitar l’amnistia per als independentistes que plantegen ERC i Junts. Ho veu viable?

No estem en aquesta pantalla perquè no tenim cap proposta formal. Els socialistes valorarem les propostes i en parlarem sempre que estiguin dins de la legalitat i de la Constitució.

Aleshores, com els pensen convèncer per fer que Pedro Sánchez continuï com a president del Govern?

La pressió no pot anar dirigida cap a nosaltres. Ells també han de decidir-se. Quina explicació donaran si impedeixen un govern progressista, donen ales a la dreta i l’extrema dreta i ens aboquin a unes noves eleccions que no vol ningú? A Catalunya li va millor el PSOE que el PP i el 23-J, el PSC va treure més vots que ERC i Junts, fet que mostra que els catalans ha referendat l’estratègia de diàleg, de trobada i no confrontació.

L’aritmètica és la que és i el PSOE dependrà dels independentistes, a la investidura i després per aprovar lleis i els pressupostos de l’Estat. Preveu una legislatura més complicada?

No serà més complicat. Jo mateix vaig negociar una trentena de lleis la legislatura passada amb molts partits i crec que aquesta és la línia a seguir.

Hi ha veus destacades dins del PSOE, com el president castellanomanxec, Emiliano García-Page, que discuteixen que Puigdemont tingui “el comandament a distància” de la legislatura i també hi ha hagut el rum-rum d’un possible gran acord PP-PSOE.

No hi ha ningú dins del PSOE que no vulgui el govern de progrés. Ningú vol que governi Feijóo i un acord entre PP i PSOE és, com dir-ho, parlar de ciència-ficció.

En tot cas, el Rei ha presentat Feijóo, i no Sánchez, com a candidat a la investidura. Com valora la decisió del monarca?

És una decisió tècnica. Ha proposat el candidat més votat, tot i que ha fracassat amb la presidència del Congrés de Cuca Gamarra i tornarà a fracassar amb la seva investidura fake. Confio que després de l’ocurrència del líder del PP es podrà repetir l’acord progressista que va convertir Francina Armengol en presidenta del Congrés i Pedro Sánchez serà president.