Debat per la temàtica del Correbars 2023

La tria de la temàtica del Correbars 2023 ha obert un debat encès a les xarxes socials. La proposta Punk ha despertat opinions per a tots els gustos i no ha deixat ningú indiferent. Més enllà dels que aplaudeixen la idea, impulsada pels organitzadors -el Moviment Popular de Sabadell (MPS), Arran i la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS)-, hi ha un altre corrent d’opinió que aposta per explorar noves opcions.

Entre els votants de l’enquesta, prop d’un centenar, molts han expressat alguna discrepància amb la decisió. En aquest sentit, exposen possibilitats que podrien estar sobre la taula, per exemple, de cara a futures edicions. Més d’un 30% aposten pel rosa de Barbie com a temàtica, aprofitant el boom de les últimes setmanes.

La proposta de Barbie també ha tingut repercussió a les xarxes socials. En les últimes hores ha sorgit un compte a Instagram anomenat correbarbies, que ha posat sobre la taula la possibilitat de canviar el dress code de la festa aprofitant la tirada de la famosa nina. La pel·lícula estrenada fa unes setmanes ha fet alçar el fenomen i, encara a la cartellera, ja superava fa uns dies els 20.000 espectadors a Sabadell.

El perfil també ha rebut certs comentaris crítics amb la proposta. Entre els usuaris que han reaccionat a la via alternativa, alguns apunten que cal valorar el treball de l’organització i no deslluir la cita, el correpunks- que arrencarà dissabte a les 19h al Casal Can Capablanca.