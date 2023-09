Felipe González contra el PSOE

[Jordi Serrano, Historiador i rector de la UPEC]

El multimilionari, home de negocis, de consells d’administració i portes giratòries Felipe González ha tornat a torpedinar el PSOE i Pedro Sánchez. Sempre apareix en el moment que sap que pot fer més mal al PSOE i als seus successors, també ho feia amb José Luis Rodríguez Zapatero. Vull recordar comportaments de fa molt de temps. L’any 2007 (El País 21-7-2007) va anar a fer una conferència al congrés de les Joventuts Socialistes d’Espanya i es va despatxar a gust. Destacarem cinc frases memorables. 1. “El socialisme és sobretot un sentiment, i no és i no ha de ser una construcció ideològica.” Per això va fer famosa aquella frase immoral de “gat blanc gat negre, l’important és que caci ratolins.” 2. “No pot ser que un no sàpiga què fer a la vida si deixa de ser secretari general de les Joventuts Socialistes o diputat.” Per aquesta raó ell no ha fet res més a viure de la política i Alfonso Guerra, el seu alter ego, va ser el diputat més longeu d’Espanya. 3. S’han de tenir compromisos forts “els menys mercenaris possibles.” Per aquesta raó actua de mercenari patètic del multimilionari mexicà Carlos Slim. 4. Un líder ha de saber coordinar equips i “fugir de les lleialtats perrunas.” El que expulsava qualsevol dissident a la primera. Un prodigi de tolerància, vaja. 5. Va criticar la tendència d’envoltar-se “dels més inútils”. Ell mateix va nomenar persones de gran talla com Corcuera, Barrionuevo, Roldán, Lerma, Leguina, Almunia o Alberdi. La major part ara a l’entorn de Vox. Sembla increïble com un personatge, pretenent criticar els seus successors, és capaç d’autodefinir-se d’una manera tan clara. Felipe González és d’una generació que mai, mai s’ha fet una autocrítica. Estan convençuts que tot ho han fet bé i que totes les seves accions són coherents. Però el que em sembla més fort és que no s’adoni que s’està mirant al mirall, i en realitat es critica a si mateix sense adonar-se’n. Tanta discapacitat emocional impressiona. Va ser molt contundent Felipe González quan es va enfrontar als obrers en la brutal reconversió naval dels vuitanta, però no va tenir valor a no deixar de pagar a Carmen Polo de Franco que cobrava més que ell. La família Franco fins al 1986 tenia passaport VIP diplomàtic i cap investigació d’hisenda. La gent d’esquerres vam vomitar quan Felipe el 1985 va utilitzar el iot Azor de Franco per a vacances. González li va estranyar la reacció de la gent. Va declarar a El País (29-7-1985) en relació amb Franco: “En el seu comportament com a governant em sembla que va fer una combinació intel·ligent per a la seva permanència de diferents factors polítics. Ell sabia que havia de fer una política d’amortiment entre els interessos enfrontats en les elits del poder. Des del punt de vista de la seva permanència en el poder això va ser encertat.” Envelleix molt però que molt malament. Un acaba pensant que potser ja era així de jove. Quina diferència amb Zapatero!