La reforma dels jutjats de Sabadell, “una necessitat”: “La justícia és lenta”

La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, va visitar Sabadell el passat dissabte per participar en l’acte d’homenatge al militant antifranquista, Cipriano Martos. Un dels temes sobre la taula és la reforma dels jutjats de la ciutat. Sobre aquesta qüestió, la consellera va expressar que “apostem per concentrar tot el pol judicial a l’espai actual i fent-lo créixer”, i es va comprometre a celebrar una reunió “amb operadors judicials, jurídics i Ajuntament per explicar-los el pla que tenim i rebre propostes”. Ubasart va tancar el tema afirmant que confia en el fet que el projecte fructifiqui ben aviat. El pla, iniciat per l’exconsellera Lourdes Ciuró, hauria de començar aquesta tardor.

“La prioritat hauria de ser reduir el volum de documents”

La María Ángeles resumeix el sentiment d’una gran part de la societat, no només a Sabadell. “La justícia va molt lenta. En general, fa la sensació que caldria agilitzar els processos. Més que millorar equipaments, la prioritat crec que ha de ser reduir el volum d’arxius”, diu sobre les urgències de l’equipament, que van de la mà d’una ampliació dels espais. “Per sort, no he tingut massa relació amb els jutjats. Però no veig malament que es destinin esforços per millorar el seu funcionament”, sintetitza. Si un nou espai, més enllà d’aquest edifici, ha d’ajudar a aquest procés de millora, benvingut sigui”, apunta. Els costos, però, també són un aspecte a considerar en aquest procés. “Evidentment, hi ha un factor econòmic que ha de pesar a l’hora de decidir com es desenvolupa l’equipament”, analitza sobre la situació.

Fer front a l’acumulació de tràmits i demandes

La Maria Isabel Moreno és coneixedora de la situació que es viu als jutjats. N’és funcionària i considera que iniciar la reforma i renovació de l’equipament és una necessitat. “Hi ha acumulació de demandes”, analitza. Sobre la possibilitat de trobar noves ubicacions, diu que és una opció que s’ha anat plantejant, malgrat que de moment s’ha optat per anar guanyant espai en el mateix edifici. “El temps dirà, potser més endavant caldran alternatives”, diu. En aquest sentit, considera que l’evolució de la demanda i el volum d’usuaris fa pensar que pròximament caldrà ampliar encara més les instal·lacions.

Millorar els jutjats esdevé una reivindicació que s’estén entre molts ciutadans. “Només he hagut de venir una vegada, però ha estat suficient per veure que cal una ampliació de l’equipament”, explica Maria del Mar Busom. Ho atribueix, diu, als molts tràmits pendents. “Ho he viscut, i és un espai que necessita millorar. Segur que hi ha altres prioritats, però sens dubte tenir més espai als jutjats està entre les grans necessitats de la ciutat”, considera. Sobre les opcions de buscar altres espais i iniciar obres més grans, creu que “si es pot, els diners es poden reservar per a altres qüestions i destinar la quantitat estrictament necessària a la seu judicial”.

Com ha de ser la reforma?

Els jutjats de Sabadell són uns dels que tenen més càrrega de feina de Catalunya. En acabar el 2021, tenia unes 24.000 causes pendents de resoldre, segons assenyala el Consell General del Poder Judicial. El col·lapse sabadellenc només està per darrere de Barcelona (79.283) i molt per sobre del d’altres partits judicials, com l’Hospitalet del Llobregat (14.810), Terrassa (12.759) i Badalona (8.904).

En aquest escenari, el pla inicial presentat per Ciuró preveu l’adquisició i reforma de més plantes de l’edifici de l’Eix Macià, juntament amb la reforma dels espais actuals. Els jutjats de Sabadell passarien de tenir 14.500 a 18.700 metres quadrats (+28%), amb dues plantes més (la 10 i l’11) i sis noves sales de vistes, una de les quals estarà destinada a macrocauses judicials. També es recullen actuacions que demanava el sector, com la reforma dels 23 jutjats existents, l’adequació d’un espai per al Col·legi d’Advocacia, un Servei d’Orientació Jurídica i una sala d’espera. El jutjat de guàrdia, actualment minúscul, serà tres vegades més gran. A banda, es contemplen millores en seguretat i protecció de les víctimes, amb canvis en els diferents espais.