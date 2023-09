Benvinguda a la tardor des del Puig de la Creu

El Puig de la Creu es va omplir el passat cap de setmana d’excursionistes i visitants de tota mena que no es van voler perdre la 21ª Trobada de Tardor a l’emblemàtica muntanya de Castellar. La cita va servir per donar la benvinguda a la nova estació i, alhora, acomiadar un estiu que s’ha tancat amb la Festa Major de la vila.

Centenars de persones, amb una gran presència de petits i famílies, van gaudir de la jornada festiva, que va comptar amb un esmorzar popular, música i molta cultura popular a les portes de l’ermita que corona el cim de la muntanya. A l’acte, organitzada pels Amics del Puig de la Creu, no hi van faltar els gegants, ball de bastons i la representació d’altres entitats del municipi que van amenitzar la jornada.

“Va ser un matí molt especial, ple de gent, marcat pel bon ambient”, explica Rosa Mª Peramnyer, una de les assistents a la diada. Passat el migdia, els nombrosos participants van enfilar muntanya avall, no sense abans haver gaudit de les esplèndides vistes de l’indret i, molts d’ells, amb la panxa plena.

El Puig de la Creu és la muntanya per excel·lència de Castellar del Vallès. L’excursió al cim és per a molts un acte d’obligat compliment per a un castellarenc, com si es tractés d’una espècie de ritual d’iniciació. Des de l’indret, a 671 metres d’altitud, es pot gaudir d’unes vistes privilegiades, observant els municipis que envolten la vila, amb vistes del Vallès Occidental, Collserola i el Montseny.