Enrenou sobre la implementació dels peatges a l’AP-7 durant el 2024

L’Estat no implementarà peatges a les autovies a partir del 2024 -més enllà dels que ja existeixen, que no es tocaran-. Segons ha avançat El País, l’executiu de Pedro Sánchez pactat amb la Comissió Europea no haver d’aplicar aquestes infraestructures per l’ús de les carreteres en el marc del Pla de Recuperació, programa que inclou totes les inversions i reformes que es duran a terme a l’Estat a canvi dels 140.000 milions d’euros del fons de recuperació europeu. En un primer moment, aquest pla incloïa la instauració de peatges en diverses carreteres espanyoles que fins ara eren gratuïtes.

La mesura afectaria algunes de les principals vies que connecten el Vallès amb la resta de Catalunya, com ara l’AP-7. La carretera va aixecar barreres el passat setembre del 2021, més de mig segle després. Un fet que va provocar que augmentessin les retencions en alguns trams.

Els dubtes de Territori

Aquest dijous, la consellera de Territori, Ester Capella, ha sortit al pas de la notícia, reclamant al Govern espanyol que expliqui “com farà el manteniment” de les autopistes sense els peatges si la Comissió Europea acaba suprimint aquesta exigència que va fer a l’Estat. Segons ha dit, a hores d’ara “ja hi ha problemes” de manteniment en vies que són titularitat de l’Estat.

En una entrevista al Cafè d’Idees de RTVE, Capella ha retret que el govern espanyol faci una petició d’aquesta mena quan no hi ha alternatives per tren per alleugerir el trànsit de camions amb infraestructures com el corredor del mediterrani pendents des de fa anys. “Anem molt tard. Està molt bé pensant en processos electorals però les misses han de sortir d’algun lloc”, ha lamentat.

La titular de Territori ha recordat que una mitjana de 30.000 camions travessen diàriament l’AP-7 i l’AP-2. “Podem continuar negant-ho però existeix una emergència climàtica, la qualitat de l’aire no és bona i tenim excés de vehicles circulant perquè no tenim alternatives, Rodalies no funciona com hauria, no tenim resolt el transport de mercaderies. S’han de buscar solucions i no podem fer el mateix que es feia fa 20 anys”, ha dit.