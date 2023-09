FOTOS | Una desena de nous agents a la Policia Municipal amb més dones

Cares noves a la Policia Municipal de Sabadell. El cos avança en l’increment dels seus efectius amb la incorporació, aquesta setmana, de 10 nous agents. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha donat aquest matí la benvinguda als nous membres, ara en pràctiques, que s’incorporaran a les diferents unitats de què disposa el cos local.

Dels 10 agents nous, tres es van incorporar l’estiu passat procedents de la mobilitat horitzontal, ja que eren agents a altres municipis. Els set restants pertanyen a la 36a promoció del Curs de Formació Bàsica per a Policies 2023, que van rebre el diploma divendres passat.

A l’augment de la plantilla se sumen altres mesures com l’impuls de les tecnologies. En aquest sentit, els darrers anys s’han instal·lat càmeres de videovigilància a diferents punts de Sabadell. I l’any passat es va posar en marxa a Cal Marcet el nou Centre de Comandament, que permet detectar i gestionar de manera més ràpida i eficient les incidències que es produeixin. Amb els nous espais es poden rebre millor les imatges del que està succeint als espais públics i donar una millor resposta a la ciutadania.

🚓👮‍♀️La seguretat és un dret i per a nosaltres una prioritat. Avui he donat la benvinguda als nous agents de la Policia Municipal de #Sabadell. Vetllaran per la seguretat, el civisme i la convivència a tots els barris de la ciutat.

Benvinguts/es a casa vostra! 🤗 pic.twitter.com/YOkiR34KWu

— Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) September 22, 2023