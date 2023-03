Les càmeres de videovigilància són cada dia més presents a l’espai públic de Sabadell. L’aposta de l’Ajuntament és una evidència i en els darrers mesos, la instal·lació de nous dispositius ha anat conquerint nous barris, en places i carrers, amb l’objectiu de millorar la seguretat a les diverses zones.

Segons ha anunciat el consistori aquest dimecres, en els pròxims mesos Sabadell superarà les 50 càmeres de videovigilància als carrers de diferents barris de la ciutat. Aquest mig centenar (sense comptar les de la Prefectura de Cal Marcet) quintuplica la desena de càmeres que hi havia ubicades al juny de 2019. Així, en aquest període s’ha anat incrementant el nombre d’aparells fins a arribar als 43 actuals, el que ha suposat una inversió propera als 200.000 euros. I properament se n’instal·laran més, tal com preveien els pressupostos del 2023, amb més de 100.000 euros destinats als nous instruments.

“Sabadell és una ciutat segura, però volem més”

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha declarat que “Sabadell és una ciutat segura”, però l’objectiu és “intensificar i complementar la vigilància les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any“. A més, ha afegit que les càmeres són un element que incrementa la sensació de seguretat, que faciliten la tasca policial i actuen com a dissuasió de possibles comportaments incívics o delictes.

Des de juny de 2019, s’han ubicat càmeres a Can Deu, Plaça Picasso/Espronceda, Can Roqueta, Torre-romeu, a la plaça del Primer de Maig de Can Puiggener, a la plaça d’Espanya i a l’Eix Macià. I a tota aquesta xarxa se sumaran pròximament nous aparells a la plaça del Pi, el Passeig de la Plaça Major i la plaça de la Creu de Barberà.

El funcionament

Les imatges de les càmeres arriben a la central de comandament de Policia Municipal i, a partir d’aquí, s’avalua la necessitat d’actuar i també s’enregistren les imatges. Així mateix, si cal, poden ser utilitzades com a prova en diligències judicials Nou Centre de Comandament.

Després de l’estiu es va posar en marxa a Cal Marcet el nou Centre de Comandament de la Policia Municipal, que permet detectar i gestionar de manera més ràpida i eficient les diferents incidències que es produeixin i, per tant, incrementar la seguretat a la ciutat. Dotat amb diverses tecnologies, el nou Centre ha comportat una inversió superior al milió d’euros. Amb els nous espais es poden rebre millor les imatges del que està succeint als espais públics i gestionar en temps real la resposta davant d’un incident. Alhora s’hi pot donar una millor resposta a la ciutadania.

Segons les dades del Dibaròmetre, el darrer estudi de la Diputació de Barcelona, per al 10% dels sabadellencs, la seguretat és un dels principals problemes ciutadans a la nostra ciutat, però està molt per sota de la percepció a altres municipis com ara Terrassa (30%) o la mitjana provincial, que és d’un 17,7%.