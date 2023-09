L’Ajuntament reforça la nenteja al sud per combatre les plagues

L’Ajuntament ha reforçat aquests dies el control de plagues al carrer de Can Viloca, al sud de la ciutat. Al protocol existent s’hi ha sumat una brigada de neteja, que com ha explicat en un vídeo l’alcaldessa, Marta Farrés, s’ocupa de revisar a fons la zona i el seu entorn. Sobretot el clavegueram i els contenidors, on se solen concentrar les plagues i altres animals.

Unes mesures que se sumen a les iniciades per la regidoria de Salut i Plagues, aquestes es van produir a finals del passat agost amb una prova pilot especial a Gràcia i Can Feu per exterminar plagues de paneroles. I és que aquest estiu la proliferació de plagues ha estat un tema habitual a la ciutat.