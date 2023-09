Situats en un futur distòpic on el teatre ja és història, quatre personatges –interpretats per Cristina Fabero, Marc Pons, Toni Mas i Laura Obradors– recorden la temporada teatral 2023-2024, la darrera que es va portar a escena a Sabadell. És el plot que enguany ha embolcallat la vuitena Gala STA (Sabadell Teatre Associació), sota la direcció d’Esteve Gorina i Irene Garrido i la producció de Joan Monistrol; que va celebrar-se aquest dimecres al vespre al teatre la Faràndula, amb la platea plena de gom a gom. La gala, com cada any, va oferir petites píndoles de teatre de text i teatre musical coincidint amb els muntatges que la Joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Ciervo i la companyia Encert oferiran aquest nou curs teatral.

El Teatre Sant Vicenç va prémer fort l’accelerador, amb dos números musicals farcits d’energia i de talent juvenil. El muntatge Cop de Rock, original de Dagoll Dagom –que s’estrenarà a finals de febrer de 2024 i que promet ser el plat fort de la temporada del ‘Santvi’–, va fer tremolar l’escenari amb les cançons més populars del rock català dels anys 90; i avançada la gala, va ser el torn de la producció Els Descendents –en cartellera a partir d’aquest octubre–, que a cop de dansa i una música trencadora va donar el protagonisme que es mereixen a les cares més dolentes dels clàssics de Disney.

La Joventut de la Faràndula va jugar a la muntanya russa amb els espectadors, passant d’un dels números més tendres i fantàstics del musical Aladí, que aquest octubre enceta la darrera temporada després de dos anys d’èxit omplint la platea farandulera; a la disbauxa contagiosa d’Alexandra la Pirata, que atracarà el seu vaixell de nou el març de 2024 al teatre. Aquest nou curs, però, amb els ulls posats també a la producció de la Joventut de la Faràndula, Pinocchio, que promet una “escenografia que no s’ha vist mai”, a partir del 18 de maig.

El Ciervo Teatre va sortir a escena amb Sessions de Control, amb la Maria i el Marcel, els dos protagonistes del muntatge que de cop i volta es troben fent teràpia després que un dels dos hagi estat infidel a l’altre. I per part d’Encert, la companyia convidada en aquesta gala de 2023, va representar-se un petit tast de la comèdia La mare… quina nit!, que de fet pujarà a escena aquest cap de setmana al casal Pere Quart.

Sentit homenatge a David Bisbal

La Gala STA no hauria estat possible a Sabadell sense l’esma d’un dels seus propulsors, el fotoperiodista David Bisbal, que va morir de forma sobtada el passat mes de desembre. En aquesta vuitena gala, va fer-se un homenatge a la seva figura, que va començar amb la troballa d’una càmera de fotografies per part d’un dels personatges. El signe més distintiu de Bisbal.