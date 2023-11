Dos establiments reconeguts de la ciutat abaixaran la persiana en els pròxims mesos. Són la Granja Urpí i El Toc al 2, situats a l’edifici de la cantonada dels carrers de Jovellanos i l’Escola Industrial, al voltant del Mercat Central. Els dos casos es troben en la mateixa situació, ja que estan ubicats en dos locals que formen part d’un edifici que se sotmetrà a una profunda transformació que els obligarà a marxar. Tot i que els dos comerços tenen data de defunció, la seva essència continuarà viva en altres espais del centre de la ciutat. D’altra banda, la propietat està a l’espera de rebre les llicències pertinents per començar les obres de l’edifici La Granja, que està parcialment protegit pel consistori, i busca la manera de fer-hi pisos.

Un cop hagi de tancar, la Granja Urpí no reprendrà l’activitat i posarà punt final a una etapa de 44 anys en què ha servit cafès, entrepans, biquinis, etc., a milers de sabadellencs i passavolants. Això, i els 23 anys que va funcionar el Colmado Urpí, en el mateix local del mateix edifici que la granja. El seu administrador, Pere Urpí, explica que, en el seu cas, “plegarem a finals d’any”. El restaurador afegeix que la situació els “sap greu. Ho entenc perquè l’edifici està com està, però el servei que donem on estem fa tants anys, ens agradaria que ens restituïssin” un cop acabin les obres. El sabadellenc subratlla que la plaça del Mercat “és un lloc immillorable. Tant de bo en uns anys tinguéssim els mateixos metres o més. Hi hem estat tota la vida i voldríem tornar-hi, però ja és decisió dels propietaris”. Caldrà esperar a veure les condicions que tindrà el futur edifici un cop acabin les obres en els pròxims anys. La Granja serà història i “caldrà trobar la millor fórmula” per als seus treballadors, alguns dels quals es podran traslladar al bar Belles Arts del passeig de Manresa, propietat de la família Urpí.

La recuperació i obertura del bar de l’Acadèmia de Belles Arts ja va ser el primer moviment dels Urpí per continuar vinculats a l’hostaleria al Centre, i va obrir l’abril de l’any passat, a càrrec de la cinquena generació de la família, liderada per Àlex Urpí. En aquest cas hi ha relleu generacional, però no és el que està passant en molts comerços emblemàtics o històrics. Pere Urpí, que també gestiona l’àrea cultural de la CavaUrpí, comenta que “d’una banda, hi ha noves generacions que no volen seguir i l’altre problema és el preu dels lloguers. Tots els comerços de tota la vida van caient o arriben empreses estrangeres, que treballen a uns preus que no s’entenen, i hem de competir amb altres valors afegits com el servei a taula, l’atenció personalitzada, uniformes i tracte”.

L’Intrèpid prendrà el relleu d’El Toc al 2

En el cas d’El Toc al 2, el restaurant tancarà per sempre un cop abaixi la persiana en una data pendent de concretar -al voltant del primer trimestre de l’any-, no sense abans haver fet una gran festa de comiat, tal com avancen els seus propietaris. Amb ell s’acabarà una etapa que ha durat 11 anys, però que al principi es preveia que no fos tan llarga. Els dos establiments confirmen que sabien que l’edifici tenia data de caducitat, però celebren que s’ha allargat més del previst. No es preveu que El Toc al 2 reobri, una opció que s’ha descartat perquè els propietaris estan ultimant l’obertura d’un nou restaurant, que tindrà un concepte totalment diferent. Es dirà L’Intrèpid i s’establirà al carrer de Sant Quirze, 42 (Centre), on anys enrere hi havia hagut la seu de CiU i el restaurant Ca la Fina, per citar alguns exemples. Obrirà de dimecres a diumenge, per esmorzar (de 8.30 h a 11.30 h), dinar i sopar. Els dos negocis no estaran oberts alhora, ja que primer tancarà El Toc i, quan acabin les obres, obrirà L’Intrèpid.

La propietària d’El Toc al 2 Elisabet Clapés (juntament amb Josep Costa) admet que “no per saber des del principi que hi hauria un final ens ve menys de nou, però tenim el consol que primer havien de ser cinc anys i, al final, en seran 11”, ja que el Toc celebrarà l’onzè aniversari el pròxim 6 de gener. “Per una part, ens fa molta pena tancar pel que hem creat, un establiment bastant diferent on hem pogut donar menjar a un públic molt divers”, admet Clapés. Però la família encara el futur amb la il·lusió que suposa obrir L’Intrèpid, que se centrarà en els grups i les celebracions, ja que seran dues plantes de restaurant, amb la superior amb espais reservats. Cuina de mercat i temporada protagonitzarà la carta, que tindrà segell d’autor: Ignasi Pérez, exÀbac i format al Celler de Can Roca i Els Casals, serà el xef. Clapés també hi treballarà amb els seus fills, Alba i Llorenç Costa, mentre que el pare, Josep Costa, es jubila. La idea és que el nombre de treballadors s’ampliï en el nou restaurant, arribant a ser una desena en total.

L’edifici de la Granja Urpí i El Toc al 2 està protegit per l’Ajuntament, tant la façana com els forjats i la caixa de l’escala. Fonts municipals confirmen que la propietat en va sol·licitar la declaració de ruïna (per enderrocar-lo i fer-hi pisos). Però el consistori està pendent de la resolució dels tècnics, cosa que també determinarà si s’atorga la llicència d’enderroc, igualment demanada.