La Fira de Santa Llúcia desembarca a Sabadell

Fa uns dies van començar els treballs per instal·lar el pessebre gegant a la plaça de Sant Roc, que comença a agafar forma. Aquests setmana, ben a prop, ha començat el muntatge d’un altre dels grans reclams de la campanya nadalenca a Sabadell: la Fira de Santa Llúcia.

Tècnics de l’Ajuntament han començat a muntar el que seran les paradetes de la tradicional fira nadalenca de la ciutat, a la plaça del Doctor Robert. Com és habitual, a l’indret s’hi podran comprar durant un mes tota mena d’acessoris i elements característics de l’època, ja sigui per fer el pessebre a casa, fer cagar el tió o decorar les llars amb figuretes i altres símbols nadalencs.

Així, tot comença a estar a punt per a L’espai, ubicat al Centre, reunirà durant les pròximes setmanes visitants d’arreu -l’any passat en van ser uns 150.000, segons fonts municipals- per gaudir de la festivitat. La plaça del Doctor Robert acull també el calendari d’advent, que repeteix un any més en el programa amb els personatges del Somriu al Nadal.

El Llaminer, el Soldadet i la resta de protagonistes de Nadal ja escalfen per aparèixer en escena a la ciutat. De fet, l’encesa de llums del pròxim 24 de novembre donarà el tret de sortida a la celebració, que un any més espera omplir els barris de Sabadell amb una proposta de quilòmetre zero.