Com vestiries si visquéssim en una societat permanentment devastada?

És un sac de dormir, però a la passarel·la es transforma en un vestit que abriga el cos sencer. El que llueix el model no només és una americana, també és una manta. I els pantalons es converteixen en bandolera.

Entre l’estètica de Blade Runner i la de Matrix, el jove dissenyador Kike Vidal juga a imaginar-se una distopia en què totes les peces estan al servei de la supervivència, a la col·lecció de moda masculina Frames of Utopia, primer premi de l’ESDi Degree Fashion Show.

La seva col·lecció va ser la més destacada d’entre les 23 de la promoció, presentades a la Sala Apolo sota el nom Maison1968: a new gaze. El premi és una beca per estudiar un màster a la universitat sabadellenca. L’any passat va guanyar-la Javier Guijarro, amb una col·lecció que va acabar vestint artistes com Shakira, Rauw Alejandro i Bad Gyal.

En aquesta societat devastada que imagina, que no cal anar gaire lluny per trobar-la, hi ha “guerra, pandèmies i imperfecció”. La roba s’hi adapta a través de “detalls utilitaris i militars”, expressa el jove dissenyador. “En aquesta representació distòpica de la realitat, hem d’estar preparats pel que pugui venir, per això totes les peces són transformables i funcionals”, afegeix.

Però el jove artista deixa espai per a l’esperança en la col·lecció a través de la paleta de colors i de la llum que desprenen les peces. I tal com indica el nom, Frames of Utopia, hi ha representat “un camí cap a una somniada perfecció ideal”, explica Kike Vidal. La mateixa capacitat d’adaptabilitat de les peces de la col·lecció, assenyala, són una metàfora de la recerca cap a una situació millor. “Mai aconseguirem tenir la utopia, però el que importa és el camí i l’aprenentatge que fem per intentar obtenir-la”, sosté.

Narcisisme i dificultats

En segon lloc, va quedar Pablo Córdova i la col·lecció Herencia, en què recupera el clàssic mantó de Manila. Amb la peça vol expressar que “no hi haurà futur sense memòria del passat”. En tercer lloc, hi va haver un empat tècnic entre dues col·leccions. Una és El show de tu vida, de Laura Bosacoma, que aborda la sobreexposició i el narcisisme amb indumentària de circ “gairebé pornogràfica”. L’altra col·lecció és Evolve, d’Anna Argudo, sobre “les emocions negatives com un túnel obscur en moments de dificultat”.