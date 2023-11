Viu la reinauguració del Parc Vallès

La renovació del Parc Vallès és una oportunitat emocionant per a totes les persones de la zona. Després de mesos de treball intens, estem emocionats de revelar la nova cara d’aquest espai tan estimat. I quina millor manera de fer-ho que amb activitats per a totes les edats!

Amb la intenció de celebrar aquesta transformació, hem preparat jornades memorables. Els més petits de la casa gaudiran d’entreteniment sense límits: clowns i mims amb habilitats sorprenents, tallers creatius, jocs gegants… No hi haurà ni un moment d’avorriment!

Per als amants de la música, prepareu-vos per una experiència excepcional. Podreu gaudir de concerts en viu i sessions de DJ que posaran la pista de ball a punt. Això no és tot, perquè els paladars exigents també seran atesos amb els nostres foodtrucks. Hi haurà una àmplia gamma de menjar deliciós per a tots els gustos, per complementar aquesta festa plena de diversió.

Descobreix la nova cara del Parc Vallès amb jornades d’activitats plenes d’emoció i diversió per a tota la família!

La reinauguració del Parc Vallès no és només una celebració de l’espai renovat, sinó també una oportunitat per a les famílies i amics de connectar, riure i crear experiències inoblidables. És una invitació oberta a la comunitat per compartir aquest moment especial i inaugurar junts aquesta nova etapa.

Us convidem a unir-vos a nosaltres en aquesta festa de gran magnitud. La diversió, la música i la gastronomia esperen ser descobertes en cada racó del renovat Parc Vallès. És el moment de viure i compartir aquesta experiència inoblidable amb tots vosaltres.

No deixis passar aquesta oportunitat única i vine a ser part de la reinauguració del Parc Vallès. T’hi esperem!