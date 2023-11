Una Setmana del Llibre musicalitzada fa desfilar talent local

La Setmana del Llibre també canta. Així va ser dimarts amb l’actuació de cant gregorià de Marc Vilajuana, en què va il·lustrar amb explicacions els assistents del Casal Pere Quart. I per a tancar la jornada de dimecres, la reputada pianista Yukiko Akagi va oferir Viatge per la música de Chopin, en què va presentar una selecció d’obres del compositor, caracteritzades pel seu romanticisme pur, vitalitat, poesia i temperament polonès.

Per altra banda, aquest dijous la jornada de la Setmana del Llibre al Casal Pere Quart acabarà amb un espectacle de David Casanova, en què barrejarà música i paraula (20 h).

Més actes a la Setmana SBD

Dimecres a la tarda va passar per la segona edició de la Setmana del Llibre Blai Felip, qui va presentar el recull de contes No et facis il·lusions. També David Serrano, amb Jedwabne. Una història universal. A continuació, va ser moment per a una taula rodona amb Edu Beltran, Carme Falguera, Miguel Ángel Flores, David González i Gemma Mates.

La Setmana del Llibre, que és la fira d’autors locals més important de Catalunya, torna a arrencar dijous a la tarda. En aquest cas, però, amb Iolanda Batallé com a convidada a presentar Massa deutes amb les flors (18 h). Després hi passaran Núria Aymerich, Ricardo Brau, Toni Mates, Joan Mena, Montse Romaguera i Esther Secanilla.

El divendres passarà pel Casal Pere Quart Ofèlia Carbonell, que presentarà el llibre Fusta i Resina (18.15 h). Agafaran el relleu del Casal Pere Quart, en una taula sobre literatura i música, Anaís Falcó, Josep M DomCas i Canòlich Prats. Per a concloure la jornada, Anaís Falcó i Jaume Casals oferiran l’actuació musical Un bosc espès.

Cap de setmana literari

Durant el cap de setmana, més activitats literàries. Dissabte a les 10.45h, presentacions de llibres de Manel Aljama, Raquel Pastor i Francesca Rodríguez, autora de Secrets.

A les 11.30h, presentacions d’àlbums il·lustrats, amb Laia Cantó, Encarna Garcia-Uceda, Júlia Gonzalo, Fina Martínez, Laira Codina, Sílvia Tarragó, Anna Fité, Gemma Merino, Antinea Ravarotto i l’Editorial el Pirata. A les 13h, Laira Codina i Anna Fité oferiran una xerrada i es relataran contes.

El diumenge, a les 11.30h, serà el torn de la poesia, amb una taula rodona amb Maria Rosa Blázquez, Ramiro Fernàndez, Josep Gerona, Cristina Giménez, Lola Lapaz, Josep Maria Ripoll, Carmen Ruiz Muñoz i Josep Sabater. A les 13h, espectacle sonor de poesia i relats amb Controversia, a càrrec de David M. Landry i Cristina Gimenez.

De 10h a 14h, més d’una trentena d’autors locals signaran els seus llibres.

La Setmana del Llibre continuarà fins al dimarts amb més actes.