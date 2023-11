La Setmana del Llibre a Sabadell es llegirà en 10 dies

La Setmana del Llibre es desplegarà durant 10 dies amb l’ambició d’exposar el talent literari sabadellenc i de fer-ne venir de fora de la ciutat. Serà del 18 al 28 de novembre, quan una seixantena d’escriptors presentaran i signaran les seves obres al Casal Pere Quart, que també acollirà espectacles de música per tancar les jornades. Tant plomes del circuit comercial com d’autoeditades conviuran sota la casa senyorial que va fer aixecar el besavi de Joan Oliver.

Les expectatives són altes per a la segona edició, que com la primera està capitanejada per la incombustible escriptora Montse Barderi. El regidor de cultura, Carles de la Rosa, treia pit de la particularitat de la Setmana del Llibre sabadellenca, situant-la com “la fira d’autors locals més important del territori català”.

Per cert, una Setmana del Llibre que, com la viagra que originalment havia de ser un medicament per a l’angina de pit, va néixer per accident. Va una pensada per compensar els autors locals que, per culpa de la pluja, es van quedar sense un espai per signar dignament el Sant Jordi 2022.

I a qui trobarem a la Setmana del Llibre? El primer nom del programa, que inaugura la fira el dissabte 18 de novembre a les 11h, és el de la periodista i escriptora sabadellenca Laura Calçada, que acaba de sacsejar el panorama literari amb unes memòries plenes de sexe i drogues sobre la seva joventut autodestructiva a Nova York.

Més veus literàries potents al llarg d’aquests 10 dies: Jordi Solé, darrer premi Prudenci Bertrana amb una història de cinema i amor com L’any que vaig estimar Ava Gardner; Carlota Gurt, que presentarà els contes de Biografia del foc; Care Santos, que durà El boig dels ocells; Blai Felip, amb el deliciós recull de contes No et facis il·lusions; Iolanda Batallé i el seu Massa deutes amb les flors; la jove Ofèlia Carbonell, que acaba de debutar amb Fusta i resina; la flamant premi Nèstor Luján 2023, Sònia Casas, amb Retorn als orígens; i Gisela Pou, que treu la pols a una història fascinant i real com la dels 300 nens polonesos que van ser robats pels nazis, a Els tres noms de la Ludka.

Durant la Setmana del Llibre es parlarà de temes tan variats com els que es poden trobar a les prestatgeries de les biblioteques. Des de la massacre del petit poblet polac que narra David Serrano (Jedwabne. Una història universal), fins als consells sobre salut de la popular metgessa Montserrat Romaguera (La meva metgessa m’engega a passejar).

Joan Mena hi desplegarà el seu No parlaràs mai un bon català, mentre que la castellarenca Canòlich Prats explicarà l’experiència transformadora d’ensenyar a tocar el violí a joves interns a la presó (El violí de la llibertat). No hi faltarà la literatura addictiva per a joves de Francesca Rodríguez (Secrets) o la infantil d’Anna Fité (Pètals, màgia i súper xou).

Ni la poesia, evidentment, amb Josep Gerona (Espejo de gran ciego), Ramiro Fernàndez (Señores pájaros de José Jiménez Lozano), Cristina Giménez (Dels límits coneguts) o Josep Maria Ripoll (Cants al present).

Tot plegat estarà adobat amb espectacles. Marc Vilajuana oferirà un concert de cant gregorià; la reputada pianista japonesa Yukiko Akagi interpretarà Chopin; David Casanova combinarà piano i literatura; Anaís Falcó (violí, veu, percussions i versos improvisats) actuarà amb Jaume Casalí (acosdió diatònic i veu); i David M. Landry (guitarra) ho farà amb l’escriptora Cristina Gimenez Barrera; hi seran, com a músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès, Prats (violí) i Lluís Cabal (viola); i Anna Tobias i Jaume Madaula oferiran l’obra de teatre Calem, el Show.

També es parlarà de periodisme al Casal Pere Quart, que gairebé 100 anys enrere va ser seu del Diari de Sabadell. En una taula rodona, coincidiran el redactor d’aquest mitjà Aleix Pujadas i l’expresentadora d’El Matí de Catalunya Ràdio Laura Rosel.

Els escriptors conqueriran la Rambla per signar llibres, el matí de diumenge 26 de novembre.