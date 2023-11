Hi ha converses que es repeteixen periòdicament. Una d’elles arriba puntual en aquestes dates. “Cada any comença abans la campanya de Nadal. Algun dia encendran els llums a l’agost!”, se sent en un dels bars de la ciutat. Més enllà de la certesa o no de les paraules, l’afirmació convida a mirar enrere per descobrir com ha canviat la festivitat en les darreres dècades.

Parlant amb testimonis que avui veuen l’escena a les portes de la vellesa i repassant l’hemeroteca del Diari, l’acte de l’encesa de llums és una moda relativament recent, que ha anat guanyant importància com a inici de la campanya amb l’entrada en el segle XXI. De fet, els veterans recorden que els llums eren abans molt minoritaris, presents només en grans carrers del centre de Sabadell, com la Rambla o el passeig de Manresa. Altres veus rememoren quan l’expedició a Barcelona servia per impregnar-se de l’esperit nadalenc, fa gairebé mig segle, quan la parafernàlia encara no havia arribat amb la força d’avui a casa nostra.

Què explicava el Diari de Sabadell?

Fent un divertit exercici de recuperació d’antigues edicions del Diari, veiem com el Nadal ha anat guanyant dates en el calendari, a la vegada que es feia més present en el panorama mediàtic sabadellenc. Les portades del 2013, 2003, 1993 i 1983 mostren l’evolució, dècada a dècada, d’una festivitat que reflecteix també el progrés d’una societat.

El 20 de desembre del 1983, l’edició dedicava un racó de la portada on s’explicava que es donava el tret de sortida a la campanya. “… y la luz se hizo”, deia, cinc dies abans del dia de Nadal.

Una dècada després, el 7 de desembre es donava oficialment la benvinguda a la festa. Ho feia, com expliquen els testimonis, posant el focus en la Fira de Santa Llúcia, que s’obria al públic “amb bon peu”, destacava la informació.

Fa dues dècades, ja el 28 de novembre, se celebrava l’encesa de llums, que arribava a 83 carrers de Sabadell. Una xifra molt similar al desplegament actual.

Finalment, fa 10 anys, la campanya de Nadal omplia la portada d’un 28 de novembre en què es destacava, a més de la il·luminació, la pista de gel i la Fira de Santa Llúcia com a motors de la campanya.

Amb els documents, doncs, veiem com la instal·lació i el muntatge d’aquests elements lumínics -que també s’han anat actualitzant- ha anat conquerint gradualment els barris i nous indrets. Fins a complir, de fet, una de les premises de la campanya d’enguany: acostar la festa a tots els racons de Sabadell. leitmotiv d’una celebració que viu el seu tret de sortida amb l’encesa.

La Fira de Santa Llúcia, l’epicentre històric de la celebració

La cerimònia arriba enguany molt d’hora, gairebé batent el rècord de l’any 2017, quan la ciutat es va il·luminar el 23 de novembre. Una acció de prémer el botó que s’ha consolidat a Sabadell coincidint amb l’última setmana de novembre. La multitudinària cita serveix any rere any per arrencar el Nadal. Un paper que, reivindiquen els sabadellencs amb més experiència, abans assumia l’obertura de la Fira de Santa Llúcia.

De fet, la clàssica concentració de paradetes nadalenques també s’ha adaptat als nous temps, aterrant a la ciutat cada cop abans. Si mirem el calendari, Santa Llúcia és el dia 13 de desembre. Data que en dècades passades s’assenyalava popularment com l’inici del Nadal. A Sabadell, la fira ha canviat diverses vegades d’ubicació, mantenint sempre l’encant del tió, el caganer i la resta d’elements característics del pessebre.

Enguany, una vintena de parades s’han instal·lat a la plaça de Sant Roc. El tradicional mercat ha obert portes aquest divendres, 24 de novembre, i romandrà fins al 23 de desembre. Amb 75 anys d’història, la Fira de Santa Llúcia s’ha integrat com un vell testimoni d’un univers nadalenc modernitzat que des d’aquest cap de setmana deplegarà tota la seva màgia.