Acord PSOE-Sumar: una decepció

[Jordi Serrano Historiador i rector de la UPEC]

M’he estat llegint el document oficial de l’acord del PSOE amb Sumar. Primer de tot cal dir que vull que el govern actual de centreesquerra a Espanya continuï per als propers 25 anys. L’alternativa és l’infern social i nacional. El que puc dir és que l’acord és decebedor. Són declaracions de principis sense concrecions.

Tinc poc espai, poso algun exemple. “Aumentaremos el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una decidida y ambiciosa política de inversión pública a medio y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total de vivienda, poniendo a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda”. Hi ha a Espanya 26.623.000 habitatges, un 20% són 532.000 habitatges.

Els països que tenen el 20% o més ho han fet després de tres o quatre dècades d’inversió pública en habitatge. L’incompliment serà un nou motiu de decepció d’aquí a quatre anys. Un engany més de prometre coses que no es compleixen i llança la gent a la frustració i a l’extrema dreta. El primer dia, la nova ministra diu que es tracta de 184.000 habitatges (348.000 menys que en l’acord) i, a més, no diu qui els farà.

Ella té tres cases (set propietats en total) i s’estrena dient que protegirà els petits propietaris. Vaja! S’anuncia el (CCCXIII) Plan de Choque contra el desempleo juvenil, no se n’ha complert cap des dels 313 anteriors. No hi ha res per a joves, sí, moltes mesures per als iaios, quan els joves s’emancipen als 30 anys de mitjana i continua caient en picat la natalitat. Fa molts anys vaig propo- sar un Ministeri de la Joventut, però amb cent pàgines de mesures.

No hi ha cap mesura tampoc envers un banc públic. Sobre la salut mental no hi cap compromís quantificat, ni en nombre de persones ni amb pressupost. Faran la llei i que ho paguin les comunitats autònomes, com fan sempre en tots els temes. De la llei de dependència diuen que l’AGE es farà càrrec del 50%. A veure. Sobre les escoles bressol de 0-3 anys, seran gratuïtes fins als 2 anys. Ostres, gaire pressa no tenen, i tampoc diuen qui ho pagarà.

Sobre la laïcitat: “Promoveremos una educación basada en la tolerancia y el laicismo”. Un engany, no es pot fer sense la derogació del Concordat del 1953. Tampoc no hi ha cap mesura per regularitzar els immigrants que estan aquí, una vergonya majúscula. Tenim un 15% de ciutadans de segona categoria perquè no tenen drets polítics.

Res sobre canviar la Ley de Memoria Democrática que no obliga els jutges a obrir judicis ni en cas de tortures, ni en la reparació econòmica als republicans i els seus descendents. Tampoc concreta res de la llei mordassa, per això continua Marlaska: “Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión”. Amb Podemos s’anava més enllà, per això el deep state els ha perseguit com als indepes. La falta d’ambició d’avui sónvots a l’extrema dreta de demà.