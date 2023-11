L’ACA defensa les multes a qui gasti massa aigua

La sequera ha esdevingut els últims mesos un tema de rellevància social i política a casa nostra. La setmana passada, Sabadell va entrar en un estat de preemergència per la falta d’aigua, com la resta de municipis de l’ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat. La decisió, pas previ a l’activació de totes les alarmes -estat d’emergència-, ha obert la porta a noves restriccions. Un escenari que camina en direcció contrària a les peticions de l’Ajuntament de Sabadell, que va demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estudiar les mesures per reduir l’impacte en els espais verds de les ciutats.

La Generalitat, però, ha rebutjat de moment una flexibilització de les accions. En les últimes hores, de fet, l’ACA s’ha mostrat a favor que els municipis imposin multes als consumidors que gastin massa aigua. Les primeres penalitzacions es podrien aplicar d’aquí a dos o tres mesos, un cop els ajuntaments hagin aprovat l’adaptació de les ordenances municipals amb els règims sancionadors que, precisament, es negociaran aquest dilluns en una reunió.

Mesures en estudi

“A cap govern, a cap ajuntament ni a l’ACA li agrada sancionar, però quan tenim un recurs limitat, cal fer accions coercitives per posar una mica d’endreça”, va dir el director de l’ACA, Samuel Reyes, en una entrevista al Via Lliure de RAC1. Sobre la possibilitat de portar aigua potable en vaixells fins a l’àrea de Barcelona, ha subratllat que no es planteja abans del març.

“Si tenim una primavera tan dolenta com l’any passat es podrien veure els vaixells. (…) Seria molt difícil que arribessin vaixells abans del mes de març”, ha dit Reyes. Segons l’ACA, en dos o tres mesos s’hauran completat les obres d’adaptació de la infraestructura del port de Barcelona.

El cost de portar aigua en vaixells és 5 vegades més alt que les altres fonts. Per fer front a aquesta despesa, l’ACA ha demanat un ajut econòmic al govern espanyol.

Quant consumeix cada municipi?

Aquest dilluns es reuneixen els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l’objectiu de coordinar-se en la lluita contra la sequera. Una de les mesures sobre la taula hi ha l’opció d’aprovar una ordenança conjunta que permeti sancionar els veïns.

L’ACA ja ha anunciat que multarà els municipis que superin el consum d’aigua fixat, que en fase de preemergència per sequera és limita a 210 litres per habitant i dia. Reyes ha afegit que el 90% de municipis de l’àrea metropolitana compleixen amb el consum per càpita que ha exigit el Govern. En aquest sentit, Sabadell està per sota i compleix els màxims establerts, amb un consum de 161 litres. A l’altra cara de la moneda hi ha municipis vallesans com Matadepera, amb 477,52 litres per habitant i dia de mitjana.