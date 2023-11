Comiat musical al ‘Llongue’ dels seus col·legues

Probablement, l’última feina que va deixar enllestida l’enyorat músic i productor Josep Maria Llongueras, conegut per tothom com a Llongue, va ser el cartell de la cinquena edició del cicle Sonen, que se celebra des de finals de setembre a l’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts.

El Llongue, que va morir el juliol, hi havia d’actuar amb la Beautiful Band, aquest dissabte a les 22h, acompanyat de Ricard Àlvarez al baix, Jordi Mourelo a la bateria i Oest de Franc a la guitarra.

Però malgrat que el Llongue ja no hi és, el concert no s’ha mogut de data ni de lloc. De fet, hi ha més ganes que abans i ha crescut, a nivell simbòlic i en dimensions, perquè a l’escenari hi pujaran més músics amb qui havia tocat: Carles Ruiz, Ricard Latorre, Marta Baldellou Llongueras, Nunu Garcia Duran, Carme Calvo, Quim Fernàndez i Víctor Manjarín. Tots, units sota el nom Llongue’s Beautiful Band. Les entrades per al concert, que tancarà la cinquena edició del cicle musical Sonen, estan exhaurides.

“Per mi serà un homenatge a un dels meus millors amics. I significarà passar-ho malament”, diu emocionat el músic Jordi Mourelo, bateria de la seva banda, amb la qual havia gravat diversos discos. “No l’havia pogut tornar a escoltar. Per preparar el concert ho he hagut de fer i ha estat bastant dur. Però estic convençut que, tot i la tristesa, serà bonic. Serem una bona colla d’amics que l’estimàvem”, comenta Mourelo.

L’eclèctic Llongueras, que en solitari va publicar set discos, va ser el líder del mític grup La Madam. Des de la ciutat, la banda va ser partícip de l’impuls del rock català. Com a productor, el sabadellenc va fer créixer incomptables projectes. Un dels seus últims va ser la música del film Run baby run, del director Toni Andújar.

L’organitzador del cicle musical, Enric Company, explica que el Llongue “va incorporar-se a la segona edició del Sonen i va personalitzar-lo”. El dia abans de morir, el músic li va enviar un missatge per dir-li que tot estava tancat per a la cinquena edició. Ell havia de presentar un recull de cançons de la seva trajectòria.

Per tot plegat, el concert de dissabte, assegura Company, estarà carregat de simbolisme: “Tindrà molt significat i serà un petit agraïment”. Però en cap cas serà un homenatge, tal com vol deixar clar l’organitzador del cicle: “Un homenatge ha de ser molt més gran, en un lloc on capiguem tots. Serà un petit adeu per part del Sonen al Llongue”, conclou.