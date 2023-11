Els trastorns de conducta alimentària (TCA) són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, sentir i comportar-se en relació amb l’alimentació, el pes o la figura d’un mateix. El Parc Taulí ha atès aquest any 110 persones amb algun trastorn de conducta alimentària. Aquesta xifra, alerten des de l’hospital sabadellenc, s’ha duplicat després de la pandèmia per l’exposició dels infants i adolescents a les xarxes socials, que continuen cosificant el cos sobretot de la dona.

Tot i que és un trastorn que afecta, majoritàriament, joves adolescents d’uns 15 anys, cada vegada hi ha més casos de pacients amb 8 o 9 anys o persones en edat adulta, fins i tot, amb 60 anys. El psicòleg i especialista en TCA del CSMIJ del Parc Taulí, Alfredo Aguilar, precisa que els trastorns de conducta alimentària estan a totes les edats: són trastorns més freqüents en dones que en homes i no diferencien en adults o joves. Tot i això, assegura que “el problema és el tabú, que encara existeix en la nostra societat, i que envolta les persones que els pateixen”. Un fet que, a parer seu, provoca “un rebuig i una negació a l’hora de demanar ajuda a un especialista i, quan ho fan, és massa tard i la recuperació és molt més lenta”, alerta.

Prevenció i detecció precoç

És per això, que els professionals del Parc Taulí han insistit en la importància de la prevenció “promocionant des de molt petits els hàbits saludables més enllà de la piràmide i explicant que no hi ha aliments bons o dolents. I l’esport ha de formar part de la nostra vida, però amb una finalitat lúdica”, avisa el mateix Aguilar.

La detecció precoç del TCA també és molt important per garantir una evolució més positiva del pacient. I, en aquest punt, s’ha destacat la complicitat amb els professionals de l’atenció primària, dels centres escolars i de les famílies per detectar o informar dels possibles casos de risc per poder fer una avaluació i una actuació ràpida del trastorn de conducta alimentària.

Hospital de Dia del Parc Taulí per TCA

L’any passat va entrar en funcionament al Centre de Salut Mental Infantojuvenil del Parc Taulí, el nou servei d’Hospital de Dia per a adolescents i joves amb Trastorns de Conducta Alimentària.

Aquest nou dispositiu, sostenen des de l’hospital, ha millorat la qualitat assistencial dels pacients amb TCA perquè han rebut una intervenció molt més específica, amb professionals de diferents perfils especialitzats en trastorns de conducta alimentària, com psiquiatres, psicòlegs, infermeria especialitzada en salut mental, tècnic auxiliar d’infermeria, docència, terapeutes ocupacionals i treball social.

Així mateix, ha millorat l’abordatge que poden fer els professionals per executar actuacions més individualitzades. Però les dades obliguen a continuar posant el focus sobre un problema cada dia més present en les nostres societats.