Un bon pas per salvar el patrimoni

Sense entrar a marejar-nos amb dates, fa més de quaranta anys que es parla de la creació a Sabadell d’un museu dedicat al tèxtil. La singularitat de la nostra ciutat es deu, en bona part, al passat tèxtil que vam tenir i que diverses empreses afortunadament encara mantenen. La rehabilitació del Vapor Pissit ha trigat més d’una dècada a acabar, i encara falta l’interior, però per fi podem celebrar que tenim l’acord per donar un ús a aquest patrimoni històric únic de la nostra ciutat, tal com tantes vegades hem expressat des d’aquestes línies.

El Pissit acollirà oficines municipals i un espai expositiu tant de maquinària com de teixits, gràcies a l’acord de col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament i l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil. La decisió busca donar resposta a una necessitat del consistori i resoldre un deute de la ciutat amb la seva memòria històrica. De totes maneres, ara parlem d’un projecte, i animem totes les parts a fer la seva feina perquè ben aviat sigui una realitat i puguem tornar a entrar al Vapor Pissit per visitar la maquinària i els teixits seleccionats, que són una part indispensable de la història del nostre país.