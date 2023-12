Els “dubtes jurídics” alenteixen la ronda Nord

La ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar ha tornat aquesta setmana a la primera plana política. L’intercanvi d’acusacions entre Esquerra Republicana i el PSC pel futur de la infraestructura que ha de connectar les dues capitals de comarca amb la vila castellarenca han evidenciat una realitat: no hi ha calendari per a la firma definitiva del conveni per iniciar les obres de la carretera. Tot plegat arriba un cop finalitzades les negociacions entre els partits per la investidura de Pedro Sánchez i amb els pressupostos del 2024 a Catalunya sobrevolant el debat entre les diferents parts.

Malgrat tot, la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va negar dimecres que el govern espanyol estigui paralitzant el conveni de la infraestructura, tal com havia assenyalat hores abans la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. En una entrevista a RTVE, Romero va assegurar que espera que es pugui signar abans d’acabar l’any tal com diu l’acord de pressupostos de la Generalitat del 2023. Segons va avançar Nació, però, la demora en el següent pas es deu a “dubtes jurídics” per part de la Moncloa sobre l’encomana de gestió de les obres. Per això, apunta la citada informació, s’ha traslladat una consulta als serveis jurídics per veure com desbrossar la situació, que està encallant els processos.

La cronologia dels fets

Cronològicament, el pas determinant que va permetre donar llum verda al projecte de la ronda Nord va ser l’acord segellat pels governs de l’Estat i de la Generalitat el passat mes de juliol. El pacte incloïa la construcció la carretera entre les dues capitals vallesanes i Castellar del Vallès, donant continuïtat al Quart Cinturó (B-40).

La firma del protocol d’actuació a Madrid i a Barcelona va tenir lloc el 7 de juliol, en un pas que es llegia com a previ a la firma definitiva del conveni. Aleshores, s’esperava que fos un tràmit que es pogués fer efectiu de manera imminent. Però la situació continua oberta i encara no s’ha trobat data al calendari.

Enmig d’aquest escenari, amb retard inclòs, el mes de setembre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va avisar que volia aprovar el projecte i adjudicar a les constructores els treballs sobre la infraestructura. El ministeri encapçalat en aquell moment per Raquel Sánchez va confirmar la voluntat de liderar la construcció de la nova infraestructura, obrint el debat sobre la gestió de les obres de la ronda Nord per veure qui se’n faria càrrec.

La decisió s’hauria posat sobre la taula de la consellera de Territori, Ester Capella, per a resoldre “les dificultats legals que suposa deixar aquesta feina en mans de la Generalitat”, donat que la ronda Nord és la continuació de la B-40, una infraestructura de titularitat estatal. Aquesta qüestió, apunta el citat mitjà català, està sent un entrebanc per definir el projecte.

Reunió Aragonès-Sánchez

A pesar de la distància evident, aquest dijous es va confirmar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el dijous 21 de desembre al Palau de la Generalitat. De moment, però, no han transcendit les qüestions que es tractaran durant la trobada, amb diferents fronts oberts per les negociacions de les últimes setmanes.

Després de les reunions entre Ester Capella i Raquel Sánchez -ara rellevada pel nou ministre de Transport, Óscar Puente– i altres acostaments en els últims mesos, el paper continua sense plasmar-se en el terreny, on els treballs per iniciar la infraestructura que ha de millorar la mobilitat vallesana continuen a l’aire.