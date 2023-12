L’Estat ultima un canvi de normativa per desbloquejar la ronda Nord

El ministeri de Transports ultima una modificació de la Llei de Carreteres que ha de desbloquejar el conveni sobre la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès, el tram de poc més de sis quilòmetres de via que connectarà els tres municipis seguint la trajectòria de la B-40. Es tracta d’una infraestructura que el Govern català -ERC- va accedir a dur a terme en el marc de la negociació per als pressupostos catalans del 2023 amb el PSC i el compliment del qual els socialistes havien fixat com a condició indispensable per començar a negociar els comptes del 2024. Així, la modificació legislativa permetria fer un pas més en el llarg camí per fer realitat la infraestructura.

El moviment hauria de “permetre que es pugui aplicar la fórmula d’encomana de gestió perquè la Generalitat s’encarregue de construir la ronda Nord”, confirmen fonts de Transports, que afegeixen: “després d’aquest ajust, que es realitzarà mitjançant Reial decret llei, es podrà tramitar el conveni“. De moment, des del Govern central eviten fixar-se terminis, si bé altres fonts auguren que aquesta modificació legislativa es produirà les pròximes setmanes.

L’obstacle que frena el conveni

El pacte polític sobre aquesta futura ronda al Vallès ja es va segellar el 7 de juliol passat, després de mesos de negociacions: en aquell moment es va signar un protocol (un document d’intencions polítiques) que s’ha de traduir en conveni (que dona lloc a la tramitació administrativa).

Aquest protocol fixava un màxim de quatre mesos per a la signatura del conveni, un termini ja superat. Això se suma al fet que el pacte entre ERC i el PSC assenyalava que el conveni s’havia de tancar durant el primer trimestre de l’any, de manera que el retard en la qüestió és considerable.

L’obra s’escometrà mitjançant comanda de gestió, és a dir, el Govern central finançarà les obres i l’administració catalana s’encarregarà d’executar-les. En aquest punt ha radicat la principal dificultat, ja que l’equip jurídic del ministeri ha considerat que la comanda de gestió es pot aplicar en obres ferroviàries, però no viàries.

En aquest escenari, la modificació de la Llei de Carreteres ha d’assegurar la legalitat d’aquesta fórmula en el cas de la ronda Nord. De fet, ja es va fer una cosa semblant a la llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2023 per poder executar actuacions a l’AP-2 i AP-7 a l’Eix Pirinenc (l’N-260), dos protocols més que encara s’han de traduir a convenis.