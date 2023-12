Cop judicial a l’Ajuntament de Sabadell. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dona la raó a l’empresa de neteja i de recollida de residus Smatsa. El consistori haurà de pagar prop de quatre milions d’euros per un dels litigis oberts de l’època del quadripartit, segons apunten fonts municipals.

El Govern de Transformació de Sabadell (2015-2019), de què formaven part ERC, la Crida i els comuns, es va marcar com a objectiu vigilar Smatsa de prop. L’adjudicació del contracte de residus, realitzat el 2012, està sent investigat pel Cas Mercuri, i per això es van emprendre una sèrie de mesures, instal·lar un sistema GPS en els camions i els carretons o com la revisió de les liquidacions a la baixa.

La corporació municipal va revisar les factures d’Smatsa perquè considerava que l’empresa concessionària estava cobrant uns diners de l’Ajuntament per serveis que no feia. El consistori va forçar Smatsa a retornar part dels cobraments, 3,6 milions d’euros, que hauran de ser rescabalats amb interessos –a l’entorn d’uns 400.000 euros–.

El TSJC considera que la sobrefacturació de l’empresa de neteja es va produir perquè l’Ajuntament va demanar a Smatsa que realitzés més serveis, no perquè se’ls inventés. “Ha quedat acreditat que l’augment dels serveis no es va deure a un error de configuració de l’oferta dels serveis, sinó als requeriments formulats pel consistori”, indiquen per després deixar clar que l’administració local va “comprovar” i, per tant, autoritzar aquests canvis.

La sentència fa referència als pagaments de 2015, però com és ferma, crea jurisprudència. És a dir, l’Ajuntament dona per fet que perdrà totes les altres causes en aquesta línia i que haurà de retornar pràcticament quatre milions d’euros. Abans de rebre aquesta sentència, dos jutjats del contenciós administratiu de Barcelona havien donat la raó a Smatsa.

“Ho pagaran els sabadellencs”

El tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, assenyala a la Crida i ERC com a responsables: “Estudiarem el text, però tot sembla indicar que es confirma que la mala gestió del govern anterior la pagaran els sabadellencs”, exposa el responsable polític. També avisen que la decisió tindrà un “impacte” sobre les finances municipals.