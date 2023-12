Per què contra l’amnistia?

[Jordi Serrano Historiador]

Hi ha una gent que està en contra l’amnistia però no una mica, sinó d’una forma desfermada. Un d’ells Javier Cercas, un home que a la primera part de “Soldados de Salamina” descobreix que hi ha falangistes intel· ligents i ens vol fer creure que en comptes de ser els més criminals són bona gent. Com si no haguessin existit Wernher von Braun, Albert Speer o Joseph Goebbels per exemple. Per cert aquest darrer assassina els seus sis fills. Me n’estic anant del tema.

M’estranya molt la gent que està tan rabiosament en contra de l’amnistia als republicans catalans perquè com diuen els francesos no s’ha de disparar contra les ambulàncies. Són el mateix tipus de persona que deien que anar a la presó o l’exili ara per motius polítics no hi ha per tant i que no es pot comparar amb el franquisme. Hi he estat pensant. En realitat l’inconscient els diu que defensant la repressió del 20 de setembre i de l’1 d’octubre de 2017 es posen de la banda de PP, Vox i de Lamela, Marchena, Llarena, i molts d’altres que han comès lawfare. També de la banda de Pérez de los Pérez de los Cobos (el que es va oferir de voluntari al cop d’Estat de Tejero a Iecla) el covard que va ordenar trencar el cap de les iaies i després va dir que la culpa la tenien els Guàrdia Civils i Policies Nacionals rasos.

És difícil acceptar que t’has posat al costat de tots aquests i d’Ortega Smith que ara intenta pegar a regidors d’esquerres a l’Ajuntament de Madrid i que estava d’acusació amb els seus col·legues del Tribunal Suprem. Tot plegat se’ls fa insuportable perquè ells creien que eren d’esquerres. La vida els contradiu i no poden suportar una mínima anàlisi racional i equànime i llavors, es clar, diuen que l’amnistia és horrorosa.

Per aquesta raó Cercas diu que no votarà (allò lògic és que voti al PP o a Vox que s’assembla molt al falangisme analfabet). El problema és que el rei pensa això mateix i per aquesta raó fa molt mala cara en la promesa de president de govern de Pedro Sánchez i, en canvi, està molt content en la presa de possessió del boig rematat i d’extrema dreta de l’argentí Milei. Tot quadra. Felipe Sexto “el preparao” també es fa embolics amb l’inconscient i sobre què hi havia abans de la Constitució de 1978: Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas.”

No hi havia divisió hi havia feixisme! I com a cap segon del règim i successor hi havia el seu pare. Ell de nen donava la mà a Franco, en això no en té la culpa però de no criticar-lo mai en això sí. Si fos per la família reial no tindriem Constitució tindríem neofranquisme. En teoria, en un règim de monarquia parlamentària, és el govern qui escriu els discursos del rei. Aquí qui li escriu els discursos? De fet, ja va deixar clar el que pensa: Eleonor va jurar la bandera abans d’anar al Congreso a jurar la Constitució. I no va dir res de Palestina, es pot interpretar també com un retret a Pedro Sánchez. Felipe VI no és un monarca parlamentari.