Les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat arriba carregada de notícies rellevants en diferents àmbits. Més enllà del temporal de fred que ha arribat a Sabadell, l’educació, l’habitatge o l’ocupació es troben entre les notícies destacades de les últimes hores.

El 2023 ha tancat convertint-se en el millor mes de desembre dels darrers 16 anys pel que fa a l’ocupació. A Sabadell, 11.375 persones buscaven feina el mes de desembre: si bé la xifra representa un tímid increment respecte al mes de novembre (+1,37%), l’atur ha caigut un 1,7%, si ho comparem amb el desembre del 2022. O el que és el mateix, 196 persones aturades menys respecte a fa un any.

El preu del mercat de lloguer va marcar un nou rècord a Sabadell el tercer trimestre de 2023 amb un preu mitjà a Sabadell de 753,08 euros segons les dades de les fiances dipositades a l’Incasòl en aquest període comprès entre juliol, agost i setembre de l’any passat.

La situació ja ha arribat al Departament d’Educació. Famílies de l’escola Andreu Castells, a Can Rull, sota el paraigua de l’Associació de famílies d’alumnes (AFA), han redactat un comunicat dirigit als Serveis Territorials on mostren “insatisfacció, preocupació i decepció” amb la gestió del centre educatiu. Concretament, denuncien que el nivell educatiu de l’escola és baix, una manca de projecte pedagògic i actituds de “menyspreu i despotisme” per part de l’equip de direcció cap a les famílies.

Trident sabadellenc. Alemanya s’ha convertit en l’epicentre del món de l’handbol amb l’inici del Campionat d’Europa i un nou rècord d’assistència: més de 50.000 espectadors van presenciar el duel entre l’amfitrió i Suïssa gràcies a la reconversió d’un estadi de futbol en pavelló per a l’ocasió.

A aquest barri només hi ha un total de 33 llars: al 42,42% d’elles només hi viu una persona. Per la seva situació geogràfica, és més una petitíssima urbanització —o un petit poble– que no pas un barri. Saps quin és?