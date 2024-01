TUS, present i futur

[Editorial, 19 de gener]

Transports Urbans de Sabadell, la TUS, com se la coneix popularment, va tancar l’any 2023 amb els millors resultats: 14,5 milions de viatges, fet que representa un creixement del 19% en només un any i el rècord absolut, superant les xifres prèvies a la pandèmia (+5,1% si es compara amb el 2019). Els sabadellencs tornen a optar per un servei que connecta la ciutat i els seus barris de manera eficient i fiable, tot allò que s’espera del transport públic urbà. L’autobús guanya protagonisme i això és una bona notícia per a la transició ecològica present i futura, en què el transport públic ha de poder conviure amb un transport privat, de mercaderies i logístic canviants dins de la ciutat.

“Si una cosa funciona, no cal canviar-la” és una frase que repeteix sovint l’alcaldessa de Sabadell sobre temes diversos. És així, en part: les bones xifres de TUS mostren una bona tendència, com ara FGC, que també ha recuperat el terreny perdut de la covid, però no són suficients. El cotxe és el transport favorit dels sabadellencs per desplaçar-se a la feina o al centre educatiu (un 64% dels més grans de 16 anys, segons l’INE).

La reflexió deu ser profunda i intermodal. Unes Rodalies que ens connectin amb la Gran Barcelona, uns FGC que integrin el Vallès i una TUS que serveixi de malla de connexions al transport de proximitat. Sense anar més lluny, el 2012, Barcelona va començar la transició cap a una xarxa ortogonal de bus, en sentit nord-sud, est-oest i diagonal que ha estat tot un èxit, un canvi que van avalar i avalen tots els seus governs (CiU, comuns, PSC). Un canvi estructural així podria ser la palanca perquè encara més veïns optessin pel bus i que es fes sense renunciar a tot el que s’ha aconseguit fins ara a Sabadell i amb TUS, que és molt.